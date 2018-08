Fernando Giner: «Nuestro objetivo en 2019 será revalencianizar Valencia después de ganar a Ribó»

«Me gustaría ser alcalde, pero eso lo deciden los afiliados»

De cara al programa electoral de 2019, Giner asegura que se han «pateado Valencia» durante tres años. «La conocemos muy bien. Tenemos una gran diferencia respecto a 2015. Queremos elevar el lugar que Valencia no debía haber perdido nunca. Es prudente a la hora de designarse como candidato, al indicar que «me apasiona Valencia y me gustaría ser alcalde, pero esto lo deciden los afiliados. En las primarias tendrán que decidir».

Acerca de un tope de años en la política, sonríe al indicar que «tenía que estar aquí Merche (su esposa), estas decisiones se toman en familia. No me veo 24 años en política, pero sí que me gustaría poner a Valencia en el lugar que se merece».