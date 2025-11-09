Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Resultados del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del sábado 8 de noviembre: primer premio, segundo, tercero, terminaciones y aproximaciones
Alberto Núñez Feijóo clausura el Congreso del PP de Andalucía. EFE

Feijóo llama a los suyos a «no caer en trampas» y acusa al PSOE de «no tener límite legal»

El presidente del PP nacional señala que «Andalucía es la clave» en el nuevo ciclo electoral

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:50

Comenta

La cercanía del ciclo electoral que comienza en Extremadura el 21 de diciembre y tiene como siguientes paradas, a falta de otro adelanto, a Castilla ... y León (15 de marzo) y Andalucía (junio) empieza a agitar el tabero electoral. En esta última comunidad, el PP ha organizado este fin de semana su 17º Congreso regiona que, además para reelegir como líder al presidente de la Junta, Juanma Moreno, con un aplastante respalo del 99,95% de los votos, ha servido para que Alberto Núñez Feijóo empiece a desplegar el argumentario que su formación llevará a esta nueva etapa de la legislatura. El líder gallego, durante la clausura de la cumbre, ha dejado dos ideas para los suyos, «no caer en las trampas», en referencia al ascenso de Vox en las encuestas, y centrar el foco sobre un PSOE que, ha señalado, «no tiene límite legal».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  2. 2 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  3. 3

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  4. 4

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  5. 5 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  6. 6 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  7. 7 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas
  8. 8

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»
  9. 9

    La reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación
  10. 10 A prisión el detenido por asesinar a tiros a Raponchi en Xirivella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Feijóo llama a los suyos a «no caer en trampas» y acusa al PSOE de «no tener límite legal»

Feijóo llama a los suyos a «no caer en trampas» y acusa al PSOE de «no tener límite legal»