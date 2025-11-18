Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, acaba de anunciar que Carlos Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano, después de haberlo hecho ... como president de la Generalitat.

La salida de Mazón de la presidencia del partido abrirá un periodo de interinidad en el liderazgo de los populares, sobre el papel, la máxima responsabilidad orgánica recaerá sobre el secretario general de los populares de la Comunitat, Juanfran Pérez Llorca.

Pérez Llorca tiene previsto presentar este miércoles su candidatura para el debate de investidura como nuevo president de la Generalitat.