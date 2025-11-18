Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
Carlos Mazón, este lunes en la comisión de investigación de la dana en el congreso. Reuters

Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano

La máxima responsabilidad orgánica recaería sobre el secretario general, Pérez Llorca

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:53

Comenta

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, acaba de anunciar que Carlos Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano, después de haberlo hecho ... como president de la Generalitat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

