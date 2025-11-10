Feijóo afirma que la negociación valenciana «saldrá bien» aunque Abascal dice no temer a las urnas

Los dos líderes nacionales de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, contemplan la negociación en la Comunitat y no pierden ... el gesto de que todo está bajo control. Optimismo si hay pacto. Optimismo si no lo hay. ¿Que al final todo acaba en elecciones? Pues muy bien. Todos los finales serán felices y ninguno temible. Así se desprende de sus declaraciones de un fin de semana de guardia entre los asesores de los dos partidos. Por si acaso, aunque se manifieste públicamente que todo está bajo control, si bien no se sabe bajo control de quién.

«Nunca tememos unas elecciones». En estos concluyentes términos, al respecto de las negociaciones para elegir al nuevo presidente valenciano, se pronuncia Santiago Abascal, líder nacional de Vox, en una entrevista a 'La Vanguardia' y recogida por Europa Press. «Lo que tememos», añade, «es defraudar a nuestros electores». Abascal asegura que su partido no va a proponer nombres para la presidencia de la Comunitat Valenciana pero también advierte de que durante las conversaciones en curso, con el nombre del popular Juan Francisco Pérez Llorca como única alternativa a la jefatura del Consell, planteará condiciones y mantendrá el «rechazo al Pacto Verde europeo y a la inmigración masiva».

Abascal recuerda que estas exigencias ya formaban parte del acuerdo vigente con Carlos Mazón y sellado por PP y Vox para garantizar al Consell la mayoría parlamentaria de que disfruta en Les Corts. Sí que menciona al respecto, a propósito de nuevas exigencias que pueda plantear su partido a los populares durante los contactos que se desarrollarán durante la semana entrante, una seria advertencia: «Estamos acostumbrados a que el Partido Popular trate de engañarnos y no cumpla con sus compromisos, como ocurrió con la participación en el reparto de inmigrantes ilegales». Una decisión, observa ahora, que se convirtió en el detonante de que su formación abandonara las carteras que tenía en el primer Consell de Mazón y que sitúa en una línea estratégica resumida en esta frase: «No somos el relevo del PP: somos una opción nueva para todos los españoles».

Alberto Núñez Feijóo no ha podido esquivar la incógnita sobre el futuro de la Comunitat. No obstante, el presidente nacional del PP, a la entrada del Congreso de su partido celebrado este fin de semana en Andalucía, ante el aluvión de medios de comunicación que le han preguntado por la situación del relevo del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado: «Saldrá todo bien».

Estabilidad, idea clave para el PP

«Estabilidad», es el término utilizado por los populares reiteradamente para advertir de la necesidad de lograr los suficientes votos para gobernar en solitario. Ese término es el que ha recalcado Feijóo en su discurso de cierre congresual, además de advertir de que «para que gobierne el PP, lo mejor es votar al PP», un apelación clara al voto útil y la concentración de papeletas a su favor, para no tener que depender de otros. O sea, de Vox.

En este sentido, Juanma Moreno Bonilla, en su intervención final durante el congreso que le renueva como líder de los populares andaluces de cara a las elecciones autonómicas, ha asegurado que «todos, todos, de un lado y de otro» buscan evitar la mayoría absoluta con la que gobierna la Junta.

El presidente andaluz ha recalcado las ventajas de su gobierno en solitario, y frente a los que pretenden recortar esa mayoría, Moreno ha advertido que «no piensan lo mismo pero buscan lo mismo». Un mensaje claro en relación a las diferencias de los socialistas y los voxistas en Andalucía, ambos con ganas de disputar cada voto al dirigente popular, que ha subrayado la importancia de, como no, la «estabilidad», y ha invitado a la militancia y a los andaluces «a mirar alrededor» los ejemplos de lo que ocurre donde el PP no gobierna en solitario.