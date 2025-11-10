Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se saluda. EFE

Feijóo afirma que la negociación valenciana «saldrá bien» aunque Abascal dice no temer a las urnas

Los líderes nacionales de PP y Vox se muestran optimistas ante un diálogo de final incierto a la hora de elegir a un nuevo president de la Generalitat

Jorge Alacid/Burguera

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Los dos líderes nacionales de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, contemplan la negociación en la Comunitat y no pierden ... el gesto de que todo está bajo control. Optimismo si hay pacto. Optimismo si no lo hay. ¿Que al final todo acaba en elecciones? Pues muy bien. Todos los finales serán felices y ninguno temible. Así se desprende de sus declaraciones de un fin de semana de guardia entre los asesores de los dos partidos. Por si acaso, aunque se manifieste públicamente que todo está bajo control, si bien no se sabe bajo control de quién.

