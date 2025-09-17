Feijóo acusa a Sánchez de usar las muertes en Gaza: «Usted pactaría con Netanyahu por seguir en el poder»

La actitud frene a la matanza que el Gobierno de Benjamin Netanyahu está cometiendo en Gaza ha protagonizado esta mañana el cara a cara entre ... Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control en el Gobierno. El líder de la oposición ha acusado al presidente del Gobierno de utilizar las muertes de los palestinos «contra los españoles que no les votan», después de que este le haya vuelto echar en cara que no hable de «genocidio». «Ahórrese las lecciones de humanidad. También sufría usted mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde», ha recriminado el presidente del PP. «Ya le conocemos demasiado; por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu».

Feijóo ha argumentado que el hecho de que Sánchez haya tomado la bandera de la defensa del pueblo palestino no responde a una cuestión moral sino a una operación de maquillaje. «Para usted todo es un juego de trileros. ¿Que imputan a su mujer? Milei -ha dicho, recordando la crisis diplomática abierta con Argentina hace un año- .¿Que encausan a su hermano? Trump. ¿Que su número dos sigue en la cárce? Eurovisión. Usted no defiende ninguna causa noble, solo quiere tapar sus vergüenzas».

Sánchez ha advertido a Feijóo de que su Gobierno no es el único que ahora habla de genocidio en la Franja de Gaza y ha puesto sobre la mea la conclusión a la que este mismo martes llegó la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados de la ONU, que urgió al Gobierno de Netanyahu a cumplir con sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional. «No me escuche a mí, ya sé que tengo poco que hacer con usted, pero escuche al grupo de trabajo de Naciones Unidas o escuche, por ejemplo, a los españoles y españolas que, en una encuesta del Real Instituto Elcano, hablaban de que el 82% de los españoles, por tanto, también votantes del Partido Popular, consideran que Israel está cometiendo un genocidio. Dejen de insultar, argumenten señorías», ha replicado.

El líder del PP, por su parte, ha echado en cara al presidente que condene no al Gobierno israelí, que es «quien está bombardeando Gaza», sino al pueblo de Israel. Lo ha hecho en alusión a las protestas que este domingo obligaran a cancelar la última etapa de La Vuelta ciclista, tras recibir el aplauso de Sánchez en un mitin en Málaga. «Hamas es una organización terrorista que no puede formar parte del futuro de Palestina. A usted le ha felicitado dos veces Hamas y eso -ha alegado. es una vergüenza de la que nunca se va a poder apartar«.