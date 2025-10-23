Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El precio de la luz se dispara este viernes: las horas prohibitivas con la nueva tarifa
La presidenta de Extremadura, María Guardiola. EFE

Extremadura, más cerca de las elecciones tras el veto a los Presupuestos

Guardiola acusa a la oposición de PSOE y Vox de actuar como un «piquete institucional»

Juan Soriano

Mérida

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:23

Comenta

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, abrió este jueves con fuerza la puerta a un adelanto electoral en la comunidad después de que el PSOE, ... Vox y Unidas por Extremadura registraran sendas enmiendas a la totalidad contra los Presupuestos presentados por el PP, que gobierna en solitario la autonomía tras su ruptura con el partido de Santiago Abascal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  2. 2 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  3. 3

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  4. 4 Juan Roig, sobre el futuro de la comida preparada: «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido nuestra tecnología tampoco habrían cocinado»
  5. 5 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  6. 6

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  7. 7 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»
  8. 8 El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana
  9. 9 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»
  10. 10

    Una firma busca terrenos en Valencia para dos residencias de estudiantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Extremadura, más cerca de las elecciones tras el veto a los Presupuestos

Extremadura, más cerca de las elecciones tras el veto a los Presupuestos