El exinterventor del Consorcio de Museos admite que cobraba por encargos de la entidad El acusado Parra Mateu, ayer, en el juicio. Parra Mateu reconoce que hacía trabajos para el organismo, pero para ocultarlo dejaba que los facturaran las empresas de Sancho Sempere

El último juicio contra el conglomerado de empresas del exsecretario de Canet d'en Berenguer Sancho Sempere arrastró también a su conocido Rafael Parra Mateu, exinterventor del Consorcio de Museos, un órgano dependiente de la Conselleria de Cultura.

El supuesto método delictivo coincide con el desarrollado en otros procesos judiciales con Sempere siempre como protagonista. Una serie de sociedades (Academia Valenciana de Juristas, Millena III y Asesores Profesionales) facturan a empresas públicas por informes de conveniencia o asesoramientos de escaso interés y utilidad. El exsecretario y también abogado se encuentra ahora mismo cumpliendo pena de prisión por un delito de cohecho a la exalcaldesa de la Pobla. Sancho Sempere siguió ayer la misma estrategia de anteriores comparecencias ante los magistrados: tratar de generar un monumental lío. En dos ocasiones, el tribunal le advirtió de que contestara a lo que se le preguntaba o en caso contrario dijera que se acogía a su derecho a guardar silencio. Pero puso fin a sus recurrentes tentativas de esquivar las cuestiones del fiscal.

Fue Parra Mateu, sin embargo, el que admitió toda una serie de operativas presuntamente delictivas como el hecho de figurar en una sociedad como apoderado con la que se cobra de manera indirecta trabajos al propio Consorcio de Museos. Así, la mercantil Asesores Económicos Públicos, controlada por su familia, no tiene problema en recibir traspaso de fondos de una de las mercantiles de Sancho Sempere. Todo esto sin procedimiento de contratación. Tampoco existe un soporte documental de que los trabajos se efectuaran.

Anticorrupción pide para los implicados seis años de prisión por malversación, prevaricación y falsedad

«Todo el mundo sabía que yo tenía esa empresa», se justificó. Pero nunca pidió permiso o compatibilidad -se la hubieran denegado- para estas operaciones, según admitió a preguntas del fiscal. Indicó incluso que le bajaron el sueldo a él porque tenía esa firma, aunque también reconoció que se produjo en el momento de mayor crudeza de la crisis económica. Anticorrupción pide para cada uno de ellos seis años de prisión por delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.

Parra Mateu confesó que en su sociedad tenía a otro trabajador del Consorcio de Museos, como José Luis Redón -es testigo en la causa- al que pagaba «en negro». «Trabajaba para mí», reconoció sin atisbo de arrepentimiento pese a pagarle en B. Entonces, explicó que como ellos, a través de la sociedad no podían facturar, se lo cedían a una de las mercantiles de Sancho Sempere... «Y luego yo le hacía facturas a Sancho Sempere», se refería a una de las anteriores empresas. Luego, aseguró que la mayor parte del dinero iba destinada a pagar a Redón para tratar de negar que él se embolsara parte del dinero malversado en la institución pública. En todo momento, durante su declaración, Parra Mateu se quejó en repetidas ocasiones de la falta de personal en el Consorcio, lo que les 'obligaba' a externalizar ciertos trabajos, como los que ahora están bajo sospecha. Añadió que el entonces secretario autonómico de Cultura, Rafa Miró, conocía todos estos pormenores y no se opuso, siempre según el relato del acusado. Casi como hecho anecdótico, recordó que el alto cargo le ordenó que solucionara el tema de la Fundación Jaume II el Just, germen de la trama Imelsa, encabezada supuestamente por Alfonso Rus, y que años más tarde explotaría como el mayor caso de corrupción.