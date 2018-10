Un exdirigente de Podemos, imputado por un encargo a dedo de la edil de Educación El profesor de Sociología José Manuel Rodríguez. / upv El profesor Rodríguez defiende ante el juez que se optó por un convenio y no por un contrato porque «era una transferencia de conocimiento» A. RALLO Valencia Viernes, 26 octubre 2018, 13:21

José Manuel Rodríguez tiene un problema. La decisión de la Concejalía de Educación, dirigida por María Oliver, de darle un convenio de 100.000 euros, le ha obligado a declarar como imputado en un juzgado. Algunas circunstancias que rodearon el encargo invitan a la sospecha. Oliver es concejala perteneciente a Podemos e integrante del grupo municipal Valencia en Comú. Rodríguez formaba parte del consejo ciudadano de la formación en el momento del convenio. «Terminó su mandato en 2017», aclaran desde el partido morado. Ambos niegan que tuvieran relación personal.

Rodríguez compareció esta semana como investigado en el juzgado para explicar los pormenores de este trabajo. La historia se remonta a 2016 cuando participó en el Foro Lluis Vives. «Se me acercó la jefa de servicio de Educación y me comentó que sería interesante hacer un estudio sobre el mapa escolar en Valencia». Al parecer, la falta de información de este asunto se había debatido en el Consejo Escolar. Meses más tarde, se celebró una reunión en la que está el profesor, junto a una responsable de la Universitat y la jurídica de la Concejalía.

El titular de Sociología aseguró al juez que sólo puso una condición: «Que no se cobrara directamente por las personas que iban a desarrollar los trabajos, los profesores de los diferentes departamentos, sino que revirtiera en la propia investigación financiando la asistencia a congresos, publicaciones...». El investigado ha aportado documentación que acreditaría que ninguno de los docente fue remunerado.

El acuerdo tenía una dotación de 31.000 euros al año. Fue el propio Rodríguez quien elaboró ese cálculo - «a la baja», aclaró-. No encontró una explicación convincente acerca de por qué no se incluyó la memoria económica en un primer momento y afirmó que él la remitió a una responsable de la Universitat. Una de las claves de este asunto, impulsado por la denuncia del asesor del PP Luis Salom, es por qué se optó por el convenio y no por un contrato, abierto a otros aspirantes. «Se entendió que era un convenio singular porque se trata de un interés compartido por ambas instituciones y la propiedad común del conocimiento» que se generara con los resultados. No podía, según su tesis, darle este encargo a una empresa que se limita a «vender» sus resultados.

La Universidad, al parecer, realizó una contratación a un empresa externa para las conclusiones de los grupos de discusión de familias con hijos en Secundaria. De esta forma, se pretendía obtener una evolución histórica del mapa escolar en Valencia, uno de los objetivos del acuerdo con el Consistorio.

El juez profundizó en su interrogatorio acerca de algunos gastos que se cargan al propio convenio, como un viaje a Barcelona con una experta que iba a dar clases a los alumnos encargados de hacer la «etnografía escolar». Tras esta definición, se esconden visitas de los estudiantes a los colegios para ver cómo llegan y salen los adolescentes del recinto y la dinámica de las clases. Fuentes de Valencia en Comú subrayaron ayer que la decisión de que fuera un convenio y no un contrato correspondió a los técnicos del Ayuntamiento. La edil, María Oliver, que ya está personada en la causa pero no ha sido todavía citada a declarar, únicamente ordenó que se hiciera el trabajo, pero no intervino en las negociaciones entre la Universitat y el Consistorio, según las mismas fuentes. Añadieron que Rodríguez fue elegido por la institución académica, algo que, sin embargo, no parece encajar con la declaración del profesor.