El exdirector de RTVV niega que se le indicase que había que contratar a Crespo Gomar

Valencia. El ex director general de RTVV, Pedro García, compareció ayer en una sesión de la comisión de investigación que trata la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc que, como es habitual, faltaron varios comparecientes. García aseguró que no recibió ninguna indicación para contratar con la empresa de comunicación y publicidad Crespo Gomar, que estaría implicada en la trama, varias acciones promocionales por más de 600.000 euros, entre ellas el cambio de imagen corporativa en 2008.

«Lamento mucho no poder aportar demasiado, no sabía ni el tema, difícilmente puedo recordar algo que ocurrió hace tantos años. Ni siquiera conocía la empresa Crespo Gomar, lo único que recuerdo de ellos es que hice una campaña de ideas para renovar la imagen corporativa, a la que se presentaron varias empresas, pero lo llevó todo el departamento correspondiente» indicó. «La adjudicataria fue Crespo Gomar como firma ganadora, pero no recuerdo el procedimiento ni los importes», señaló el ex director general de RTVV.

La exempleada de Crespo Gomar Lucía Pascual también compareció y explicó que trabajó durante más de 10 años como administrativa en este empresa de comunicación que facturó servicios al PSPV realizando «todo tipo de tareas» pero ha recalcado: «Yo no era la responsable económica de la empresa, era una trabajadora más, me mandaban hacer todo tipo de cosas, pero ni era la responsable ni la propietaria y siempre había responsables por encima de mí». A continuación acudió la responsable de Urbanismo de Dénia en 2009, Josefa Font, del partido Centre Unificat, que afirmó que a su formación la empresa no les ha realizado «ninguna campaña electoral». «No nos ha hecho nada», subrayó Font que dijo que se puso en marcha el proyecto Dénia Futuro, heredado del anterior equipo de Gobierno.