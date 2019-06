Una exdiputada de Compromís en Les Corts pide una compensación económica al quedarse sin escaño La exdiputada de Compromís Teresa García. / lp El parlamento valenciano rechaza la petición de Teresa García de un finiquito por carecer de subsidio de paro BURGUERA VALENCIA. Domingo, 16 junio 2019, 17:38

Les Corts ha denegado la petición de una indemnización que reclamó la exdiputada de Compromís Teresa García, que le compense de no poder cobrar el subsidio de paro. La reclamación se presentó una vez la exparlamentaria nacionalista, que ha sido concejal del Ayuntamiento de Sagunto, vio rechaza su petición de prestación por desempleo, que presentó el pasado 20 de mayo. Los letrados de la Cámara dieron cuenta del escrito presentado por García, donde se reclamaba al parlamento reconocer que ella tenía una relación laboral por la cual los diputados debían estar dados de alta. La diputada de Compromís considera, según el escrito presentado en Les Corts, que mientras se cambia la ley por la cual no puede cobrar el paro, se debe establecer una compensación económica que pueda suplir la prestación por desempleo que no va a cobrar, y además considera que debería percibir el importe propio de la prestación que no puede recibir, teniendo en cuenta la base de cotización de la nómina que percibía como diputada en la Cámara. De manera cíclica, cada vez que finaliza una legislatura, esta serie de situaciones se repiten. La imposibilidad de cobrar el paro una vez acaba el periodo de parlamentario, sin embargo, no parece que sea una información que se tenga muy presente por parte de los diputados. En esta ocasión, ha sido Teresa García la que ha reclamado.

Les Corts responde en primer lugar que hay una imposibilidad legal de que la Cámara ingrese cotizaciones en la Seguridad Social por desempleo. Los letrados del parlamento valenciano se remontan 40 años atrás para recordar los decretos que han ido regulando la situación laboral de los parlamentarios.

Decisión con precedentes

En cualquier caso, se recuerda a García que no existe ninguna normativa que establezca una indemnización por cese en el mandato de los diputados autonómicos. En este sentido, los letrados recuerdan que durante la legislatura pasada ya se adoptó un aucero por el cual se instaba a los grupos parlamentarios del Congreso que se presentase una proposición de ley para modificar la ley que impide la cotización para cobrar el paro. No se contempla la posibilidad sugerida por García de cobrar una especie de 'finiquito' por los servicios prestados como representante de los valencianos.