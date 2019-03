El exconseller Blasco colabora con el Arzobispado mientras disfruta de su semilibertad El exconseller Blasco, en una de sus salidas penitenciarias. / juan j. monzó El exdirigente del PP ofrece asesoramiento legal a los internos como parte de la actividad de la Pastoral Penitenciaria A. RALLO Viernes, 29 marzo 2019, 00:42

valencia. Rafael Blasco disfruta ya desde hace unas semanas de un régimen de semilibertad, con la única obligación de acudir a dormir a la prisión de Picassent. El exdirigente del PP, conocido en su día por su frenética actividad política y parlamentaria, no se ha olvidado de sus compañeros de penitenciaría, con quienes coincidió durante su condena de seis años y medio por el desvío de fondos destinados al Tercer Mundo. Ahora, no de manera continua pero sí con cierta frecuencia, -no tiene unos días asignados- acude a la sede del Punto de Orientación Penitenciaria, unas céntricas dependencias que dependen de la Pastoral Penitenciaria. Básicamente se encarga de asesorar legalmente a los internos que son amparados por la Pastoral, un área que trata de la atención espiritual y asistencial a los presos. La prestación no se limita al interior de la cárcel sino también a colaborar en ese siempre complicado proceso de reinserción y vuelta a la normalidad.

El exconseller no recibe ninguna remuneración por este trabajo. Blasco es doctor en Derecho por la Universitat de Valencia y esa formación, salvo excepciones, le sitúa por encima del nivel de los reclusos que acuden en busca de asesoramiento. Blasco no ha perdido el tiempo durante los tres años y medio que ha estado preso. Ha colaborado en la escuela de la penitenciaría y también en la Enfermería del centro. Y ya ayudaba también en iniciativas de la pastoral. Al parecer, fue allí donde adelantó su compromiso de seguir la tarea una vez abandonara la prisión.

El hecho de trabajar con la Pastoral Penitenciaria no ha sido determinante para obtener el tercer grado, según coinciden diversas fuentes. La Junta de Tratamiento del CIS, dada la edad del exconseller (75 años) y los problemas de salud que arrastra, no iba a exigirle un trabajo a la hora de una progresión de grado. En otros internos, de diferente perfil, sí se tiene en cuenta la existencia de un trabajo para establecer los horarios.

Inquietud en las defensas por si no se mantiene el pacto con fiscalía para el juicio de Cooperación

La Junta de Tratamiento rechazó concederle a Blasco una pulsera telemática, dispositivo que le evitaría pernoctar en la cárcel. Y esto pese a que alrededor del 60% de los reclusos en tercer grado sí disfrutan de las ventajas de esta medida. Por ejemplo, otra de las cabecillas de la trama del caso Cooperación, la que fuera secretaria general Tina Sanjuan que también ha alcanzado ya el tercer grado, sí cuenta ya con una pulsera. De todos modos, la decisión inicial del órgano puede modificarse con el paso del tiempo. De hecho, algunas fuentes adelantan que estas condiciones variarán en los próximos días.

El horizonte judicial de Blasco no se encuentra precisamente despejado. Más bien todo lo contrario. En breve, el exconseller y una veintena de acusados afrontan el juicio por la segunda y tercera pieza del caso Cooperación -subvenciones a otras ONG´s y el fallido hospital de Haití-. Existe inquietud en las defensas de varios de los procesados por si no se mantienen los términos alcanzados con el anterior fiscal del caso, Vicente Torres, ahora magistrado de la Sala de lo Civil y Penal. El asunto lo ha asumido su compañero en Anticorrupción, Jesús Carrasco. Este será quién fije ahora las condiciones para un posible pacto con el que los acusados verían reducidas enormemente sus penas a cambio de reconocer su culpabilidad en los hechos. Para los cabecillas, Blasco y el empresario Tauroni, se habló de menos de tres años de cárcel. Otros de los acusados aceptarían condenas inferiores a los dos años y no entrarían en prisión, mientras los restantes verían su causa archivada. Pero las acusaciones exigieron la devolución de todo el dinero, cerca de tres millones de euros. Una parte significativa de esa cantidad debe salir de la venta de dos apartamentos de lujo que Tauroni tiene en Miami. Esta operación, de momento, no se ha producido. La Generalitat y las ONG's también deben aceptar ese acuerdo que evitaría la celebración de la vista. El tiempo no se agota hasta el mismo día del juicio.