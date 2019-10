Las exalcaldesas alegan el caos contable para contratar a la trama de las asesorías Parra Mateu, durante otro juicio por la trama de las asesorías. / damián torres El funcionario de Museos sólo responde a su abogado y asegura que no ocultó su condición a la hora de trabajar para el Ayuntamiento de Benirredrà A. RALLO VALENCIA. Martes, 15 octubre 2019, 01:10

La corrupción afecta a todos los partidos y a casi todos los territorios. El ejemplo de Benirredrà constituye un buen ejemplo. Dos de sus exalcaldesas, Cristina Gutiérrez (PP) y Dolores Cardona (PSPV) se sentaron ayer en el banquillo de los acusados. Ambas afrontan seis años de cárcel por ser partícipes de lo que se ha bautizado como la trama de las asesorías. La red, encabezada por el exsecretario del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer, Sancho Sempere, y por el entonces funcionario del Consorcio de Museos, Rafael Parra Mateu, se dedicaba a facturar en diferentes municipios por informes jurídicos de escaso valor o simplemente innecesarios. El empleado público, el único de los dos responsables acusados en este procedimiento, ya arrastra una condena de seis años de cárcel por otra pieza judicial derivada de esta macrocausa. El fallo no es firme.

Parra Mateu fue el primero en declarar. Adelantó que sólo iba a contestar a las preguntas de su letrado para protegerse del interrogatorio del fiscal. De entrada, indicó que fue una de las alcaldesas la persona que le llamó para que hiciera una serie de trabajos con el objetivo de «recuperar la contabilidad de 2007». «Tenían una deuda muy alta», precisó. El acusado añadió que, además de estas tareas, también se encargaba de otras cuestiones del Consistorio, cómo tratar con bancos y acreedores. El municipio facturó más de 100.000 euros a la empresa controlada por familiares del funcionario del Consorcio de Museos, según el escrito de acusación del fiscal.

El profesional estuvo al servicio del Ayuntamiento en dos periodos, de septiembre de 2007 y hasta 2009 y luego otra vez desde marzo de 2010. Parra Mateu admitió haber trabajado para la asociación Asociación Cultural Benirredrà, una entidad al margen del Consistorio por lo que no se entiende que se compute dentro de las cuentas locales, según el ministerio público. «Me requirieron para que llevara la contabilidad de la entidad. Tuve que hacer un esfuerzo contable para organizar la documentación», trasladó al tribunal. Las exalcaldesas aclararon que esa organización, en realidad, es la guardería municipal. Parra Mateu aprovechó para negar que ocultara su condición de funcionario o que pasara al cobro facturas por servicios inexistentes. Pero, según el ministerio público, no podía compatibilizar su tarea como funcionario con sus negocios privados.

Las ediles aseguran que el acusado estaba recomendado por un convenio con la FVMP

La alcaldesa Cristina Gutiérrez relató cómo fue su llegada al Ayuntamiento. «Nunca supe que era Interventor ni funcionario», dijo. Acudió a la citada empresa al descubrir que la contabilidad del municipio era un «desastre». La ex edil no recordó que hubiese firmado un contrato. De igual modo, no vio necesario sacar un concurso para adjudicar el servicio. Era «urgente» -indicó- porque no paraba de recibir llamadas de proveedores diciendo que querían cobrar y que les iban a denunciar. En definitiva a Parra Mateu se le iba contratando «de acuerdo a las necesidades» y el acusado «iba haciendo que el Ayuntamiento funcionara», aseguró a los miembros del tribunal. Su contratación se debió a la falta de secretario interventor en el Ayuntamiento, según la que fuera la primera edil.

Dolores Crespo (PSPV) sucedió a su compañera en la Alcaldía. Ha indicado que fue un periodo realmente traumático y no mantienen buena relación. Es más, recordó que le puso una querella por injurias. No obstante, en este caso su relato coincidió en lo esencial. La edil dijo que el interventor, en ese momento, les aconsejó contratar a una consultoría externa para poner al día los datos económicos y recurrieron a Parra porque ya había trabajado con el Ayuntamiento. «Estuvo trabajando de manera impoluta y venía avalado por la Federación Valenciana de Provincias», insistió.