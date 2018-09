El exalcalde Echávarri será juzgado por el mismo tribunal EFE Miércoles, 26 septiembre 2018, 01:06

alicante. El mismo tribunal, la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante, será el encargado de juzgar las dos causas por supuesta prevaricación en las que está acusado el exalcalde de la capital provincial Gabriel Echávarri (PSPV-PSOE), según fuentes judiciales. Esta sala penal ya tenía asignado el caso del presunto fraccionamiento ilegal de contratos registrados en la Concejalía de Comercio y ahora el sistema informático de reparto de la Audiencia le ha asignado también el del despido de una funcionaria que es cuñada del exportavoz del PP y actual alcalde, Luis Barcala.

En ambos procedimientos, que aún no tienen fecha de juicio, la fiscalía solicita provisionalmente para el exalcalde socialista de Alicante penas de diez años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

Por el llamado 'caso Comercio' también están acusados dos de sus antiguos asesores, Eduardo Díez y Pedro de Gea, para quienes el fiscal Anticorrupción de la provincia, Felipe Briones, reclama la misma condena, diez años de inhabilitación.

Además, Echávarri deberá ser juzgado también por la Sección Tercera de la Audiencia por, presuntamente, prevaricar al despedir a una empleada interina de la Concejalía de Cultura, Catalina Rodríguez, que es cuñada de Barcala.

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Alicante, Patricia Romero, decretó el pasado junio la apertura de juicio oral en ese procedimiento y remitió hace unos días las diligencias a la Audiencia Provincial. A juicio de esta magistrada, Echávarri carecía de «competencias» para ordenar el despido y tampoco justificó sus causas, ya que en realidad pretendía llevar a cabo una «represalia» contra el entonces portavoz del PP tras denunciar las irregularidades en Comercio.

Estos asuntos le costaron finalmente la alcaldía. No sólo renunció Echávarri sino que finalmente el PSPV perdió la vara de mando al no conseguir los votos necesarios. De hecho, esa negociación en busca de apoyos generó otra investigación. La edil no adscrita en el Ayuntamiento de Alicante y ex de Guanyar Alacant -marca de Podemos-, Nerea Belmonte, desveló que el PSPV le ofreció un sueldo de 3.500 euros a cambio de respaldar a la candidata socialista a Eva Montesinos. El exsenador Ángel Franco ya ha declarado por estos hechos.