El PP estudia interponer un recurso contra los presupuestos por «ficticios» Isabel Bonig, presidenta del PPCV. / EFE/ Juan Carlos Cárdenas Puig acusa a Bonig de tener un «argumentario fotocopiado» y asegura que los números son «transparentes» AGENCIAS VALENCIA. Sábado, 3 noviembre 2018, 00:54

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, avanzó ayer que su formación estudia iniciar la vía contencioso-administrativa contra los presupuestos de la Generalitat para 2019, que son «mentira» y prevén 2.600 millones de ingresos «ficticios», lo que provocará gastos que no se llevarán a cabo y «una paralización total de la administración valenciana». «Solo se vende humo de cara a un año electoral», remarcó.

Bonig se pronunció en estos términos en rueda de prensa para valorar las cuentas del Consell para el próximo año y que calificó de «mentirosos y populistas porque no generan riqueza». Además, advirtió que incluyen 2.600 millones de ingresos ficticios y una «masiva subida de impuestos que no irá a mejorar los servicios públicos, sino a chiringuitos», por lo que consideró que estas cuentas «no resuelven los problemas de los valencianos». En este sentido, criticó que se vuelva a incluir la partida reivindicativa de 1.325 millones por la infrafinanciación de la Comunitat ya que recordó que el Gobierno ha asumido que en 2019 no habrá un nuevo sistema de financiación.

«En abril de 2018 Pedro Sánchez dijo que el cambio de modelo era cuestión voluntad y liderazgo político, pero cuatro meses después parece que ya no hay ni voluntad ni liderazgo y Puig y Compromís callan», reprobó, para señalar que le gustaría saber «qué va a hacer» el presidente. Además, censuró la inclusión de otros ingresos «ficticios» como los 225 millones que se prevén por las concesiones sanitarias y que son «mentira» porque no los van a recibir, así como los 644 millones consignados por el FOGA o 300 millones que corresponden a ese 50% de debe abonar el estado del sistema de dependencia. «Son ingresos ficticios que llevan a gasto ficticio», insistió. Unas declaraciones que no tardó en responder la conselleria de Hacienda que calificó de «sorprendente» que se hagan estas afirmaciones «cuando en 2014, el Consell también ingresó 147 millones por FOGA y en 2015 fueron 179» que se deben sumar a los 300 de deuda.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, acusó a Bonig de tener un «argumentario fotocopiado» contra los presupuestos de la Generalitat porque año tras año ha realizado las mismas críticas. Por contra, defendió que las cuentas del actual Consell son «transparentes, sin engaños» y sostuvo que el presupuesto es «lo que su nombre indica, una percepción de cuál debe ser el escenario de futuro y es evidente que pasa por un sistema de financiación nuevo que simplemente dé garantías de igualdad a los ciudadanos valencianos, y bajo ningún concepto vamos a renunciar a lo que es fundamental». «Me parece magnífico que la oposición diga este año exactamente lo mismo que dijo el año pasado, que el anterior y que el anterior. Así es fácil hacer un argumentario. Es un argumentario fotocopiado», dijo el jefe del Consell, que remarcó que «le parece mal a Bonig porque ellos renunciaron siempre a defender los intereses generales de los valencianos».