Ens Uneix invita a Zapatero al congreso de memoria histórica de la Diputación

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, socialista nacional de referencia para el PSPV que gira en torno a Ximo Puig, será el más ... destacado político en el congreso de memoria histórica organizado por la Diputación de Valencia, a través de Ens Uneix, el partido fundado por el ex dirigente del socialismo valenciana Jorge Rodríguez, que se celebrará entre el 21 y el 22 de octubre.

Será en la Beneficiencia, a una semana del aniversario de la dana, cuando acuda al centro cultural gestionado por la institución provincial uno de las figuras del PSOE histórico más cercana a Sánchez, pero también a Puig. Y no será la única reminiscencia a la izquierda valenciana. También está invitada la exconsellera de memoria democrática en el Botànic, Rosa Pérez Garijo, líder de EU.

Si a Vox le resulta complicado convivir con Ens Uneix y hasta con el propio Vicent Mompó, el presidente del PP de la Diputación, aún le costará el próximo mes con un evento escorado a la izquierda y sobre una temática, la memoria histórica, que los voxistas miran con recelo.