Natàlia Enguix.

Ens Uneix invita a Zapatero al congreso de memoria histórica de la Diputación

El partido de Rodríguez incluye al expresidente socialista junto a la consellera del Botànic y líder de EU, Rosa Pérez Garijo, en un evento en la corporación provincial presidida por el popular Vicent Mompó

Burguera

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:55

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, socialista nacional de referencia para el PSPV que gira en torno a Ximo Puig, será el más ... destacado político en el congreso de memoria histórica organizado por la Diputación de Valencia, a través de Ens Uneix, el partido fundado por el ex dirigente del socialismo valenciana Jorge Rodríguez, que se celebrará entre el 21 y el 22 de octubre.

