Ens Uneix invita a Zapatero al congreso de memoria histórica de la Diputación
El partido de Rodríguez incluye al expresidente socialista junto a la consellera del Botànic y líder de EU, Rosa Pérez Garijo, en un evento en la corporación provincial presidida por el popular Vicent Mompó
Burguera
Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:55
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, socialista nacional de referencia para el PSPV que gira en torno a Ximo Puig, será el más ... destacado político en el congreso de memoria histórica organizado por la Diputación de Valencia, a través de Ens Uneix, el partido fundado por el ex dirigente del socialismo valenciana Jorge Rodríguez, que se celebrará entre el 21 y el 22 de octubre.
Será en la Beneficiencia, a una semana del aniversario de la dana, cuando acuda al centro cultural gestionado por la institución provincial uno de las figuras del PSOE histórico más cercana a Sánchez, pero también a Puig. Y no será la única reminiscencia a la izquierda valenciana. También está invitada la exconsellera de memoria democrática en el Botànic, Rosa Pérez Garijo, líder de EU.
Si a Vox le resulta complicado convivir con Ens Uneix y hasta con el propio Vicent Mompó, el presidente del PP de la Diputación, aún le costará el próximo mes con un evento escorado a la izquierda y sobre una temática, la memoria histórica, que los voxistas miran con recelo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.