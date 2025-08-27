Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet amplía el aviso naranja por chubascos muy fuertes y tormentas en la Comunitat
Vicent Mompó y Natàlia Enguix.

Ens Uneix entra al cuerpo a cuerpo con Vox: «Más quisieran gobernar la Diputación»

Natalia Enguix, la vicepresidenta municipalista que escolta al popular Mompó, se muestra «extrañada» de que los voxistas, «que no hablan valenciano ni por equivocación, le preocupe tanto que otros lo defendamos»

Burguera

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:59

Ens Uneix, el partido en el que se apoya el PP para gobernar la Diputación de Valencia, no tiene empacho en entrar al cuerpo a ... cuerpo con Vox, la formación que ofrece cobertura externa al presidente de la corporación, el popular Vicent Mompó, en la inmensa mayoría de las votaciónes que se celebran en los plenos de la institución provincial. Esta semana, los voxistas han comenzado el análisis sobre el inicio del curso torciendo el gesto frente a la colaboración que Mompó brinda a Ens Uneix para que el partido liderado por Jorge Rodríguez compense con dinero de la Vicepresidencia que encabeza Natàlia Enguix los recortes que desde la Generalitat se han aplicado a los presupuestos de la AVL. Desde la formación voxista, este miércoles se ha advertido a Mompó de que le retirarán el apoyo si continúa aplicando las políticas de izquierdas que le marca Ens Uneix. De hecho, para el síndic voxista en Les Corts, José María Llanos, Mompó se somete al «yugo catalanista». Enguix, que ha acudido a la tomatina, no parece haberse quedado satisfecha con la batalla en Buñol y ha salido al paso de las declaraciones de Llanos.

