Ens Uneix entra al cuerpo a cuerpo con Vox: «Más quisieran gobernar la Diputación»

Ens Uneix, el partido en el que se apoya el PP para gobernar la Diputación de Valencia, no tiene empacho en entrar al cuerpo a ... cuerpo con Vox, la formación que ofrece cobertura externa al presidente de la corporación, el popular Vicent Mompó, en la inmensa mayoría de las votaciónes que se celebran en los plenos de la institución provincial. Esta semana, los voxistas han comenzado el análisis sobre el inicio del curso torciendo el gesto frente a la colaboración que Mompó brinda a Ens Uneix para que el partido liderado por Jorge Rodríguez compense con dinero de la Vicepresidencia que encabeza Natàlia Enguix los recortes que desde la Generalitat se han aplicado a los presupuestos de la AVL. Desde la formación voxista, este miércoles se ha advertido a Mompó de que le retirarán el apoyo si continúa aplicando las políticas de izquierdas que le marca Ens Uneix. De hecho, para el síndic voxista en Les Corts, José María Llanos, Mompó se somete al «yugo catalanista». Enguix, que ha acudido a la tomatina, no parece haberse quedado satisfecha con la batalla en Buñol y ha salido al paso de las declaraciones de Llanos.

Desde Ens Uneix, la vicepresidenta Natàlia Enguix, ha respondido a Vox diciéndoles que «ninguna formación política, y menos de ultraderecha, va impedir que defendamos nuestra lengua y nuestras señas de identidad desde la Diputación de Valencia».

Enguix se ha mostrado «extrañada» de que un partido como VOX, «que no utiliza el valenciano ni por equivocación, le preocupe tanto que otros lo defendamos y lo hablemos». «Pero qué más le da a VOX el valenciano, si ni siquiera lo habla. Que deje en paz nuestra lengua y a los que la hablamos todos los días con normalidad».

En cuanto al apoyo al gobierno de la Diputación, Enguix ha dicho a los voxistas que «ya quisieran ellos formar parte del gobierno que más ha hecho por el valenciano y por las valencianas», y ha recordado a VOX que «el PP de Mompó prefirió gobernar con nosotros a gobernar con ellos, por mucho que les duela».

No obstante, la vicepresidenta de la Diputación «ha agradecido» a Vox que como el PP y el PSOE apoyara los presupuestos de 2025, «los de mayor dotación económica de la historia a la Igualdad, la Memoria Democrática o el valenciano», ha declarado. De hecho, los voxistas siempre han apoyado las cuentas esta legislatura, ya sea con o sin dinero para la AVL o para la violencia de género, dos caballos de batalla discursivos de los voxistas que tienen un espacio presupuestario en las cuentas provinciales.

La portavoz d'Ens Uneix cree que Vox debería no caer en tantas contradicciones como en Massamagrell, donde han preferido que gobierne la izquierda «aún no sabemos a cambio de qué prebendas», ha señalado Enguix.