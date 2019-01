El empresario Enrique Ortiz dice que nunca colaboró para perjudicar al PSPV ni al Bloc

Valencia. La comisión de investigación que analiza la posible financiación irregular del PSPV y el Bloc (partido mayoritario de Compromís) logró ayer que tres de los cinco comparecientes acudiesen a Les Corts después de sesiones en las que no se presentasen la mayoría de los citados en anteriores sesiones. Una de las comparecencias más esperadas fue la del Empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal que afecta al PP, que aseguró que «nunca» ha colaborado «en nada que pueda perjudicar a los socialistas ni al Bloc».

Ortiz insistió en que no tiene conocimiento de una supuesta financiación irregular del PSPV del Bloc, ni tiene ningún documento al respecto, ni habló nunca con nadie para hacer un informe en contra del PSOE, partido contra el que nunca ha tenido ningún problema y al que respeta. «No soy político, soy empresario y me he dedicado a trabajar», sostuvo Ortiz, quien sí que aprovechó para indicar que vuelve a pedir perdón, «y cada día más», por haber financiado ilegalmente al PP.

El empresario destacó que ni el PSPV ni el Bloc, ni ningún partido, le pidió nunca apoyo para su campaña electoral, y admitió que con la candidata socialista a la alcaldía de Alicante en 2007, Etelvina Andreu, tuvo «alguna relación tensa».

Por su parte, el fundador y antiguo responsable de la constructora Blauverd Vicente Girbés subrayó que todas las facturas que emitió la mercantil eran «por servicios prestados», al tiempo que remarcó que la relación con Crespo Gomar, la agencia de comunicación que facturaba servicios a los socialistas valencianos, era como la que mantenía con «cualquier proveedor». En la sesión también compareció Anabel Hallado, exsecretaria local del PSPV en Benidorm, que también se desvinculó de los hechos. Las dos ausencias fueron de la exalcaldesa popular de Dénia, Ana Kringe, que faltó por quinta vez a la comisión, y la de Mario Antonio Barceló exadministrador de la empresa Hospimar 2000.