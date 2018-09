Ecos de Villarejo en Les Corts El diputado del PP Alfredo Castelló y la diputada de Compromís Mireia Mollà, que sostiene un abanico de apoyo a los LGTBI, ayer. / D. TORRES El comentario homófobo de la ministra Delgado salpica el debate de la Ley LGTBI PP, Ciudadanos y Compromís lamentan las palabras sobre Grande-Marlaska, el PSPV evita pronunciarse y Podemos no lo considera insultante B. F. VALENCIA. Viernes, 28 septiembre 2018, 00:52

La Ley LGTBI del Consell sobre orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar que pretende fomentar la igualdad de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI) se presentó ayer en Les Corts. El PP fue el único partido que desplegó un discurso crítico con la normativa, si bien no presentó ninguna enmienda y no tuvo que votarse. La casualidad informativa quiso, no obstante, que el debate sobre la ley coincidiese en el tiempo con un comentario homófobo conocido ahora por la actual ministra Dolores Delgado, cuando era fiscal, en el marco de un encuentro con el comisario Villarejo. El modo en que la actual titular de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez habló de Fernando Grande Marlaska, entonces juez y ahora ministro, al que Delgado tildó de «maricón», no sólo ha generado un debate sobre la conveniencia de continuar como ministra por mentir sobre su relación con Villarejo. Ayer, en Les Corts, se convirtió en inevitable que el comentario de Delgado asomase por el debate. Y lo hizo.

Todos los grupos, a excepción del PSPV, dijo la suya sobre el asunto. Los socialistas valencianos pasaron de puntillas sobre un tema que mantiene en jaque a su ministra. Desde las filas populares se criticó la doble moral que supone defender en público a un colectivo y utilizar como motivo de chanza en privado la condición sexual de alguien. Emilio Argüeso, secretario de Les Corts, ejerció ayer de diputado y se estrenó en la tribuna para exponer la posición de Ciudadanos, y se destapó como un buen orador, además de lamentar, también, el comentario de Delgado.

Explícito fue Fran Ferri, el síndic de Compromís, quien consideró que el uso de ese término, ya sea en la actualidad o hace años, merecería al menos que la ministra pidiese perdón. El discurso de Ferri se está afilando en las últimas semanas, lo que desde las bancadas de la izquierda se atribuye al deseo de marcar distancias de Compromís y a la proximidad de las primarias de la coalición para elegir a sus representantes.

Negar la mayor fue el papel que se autoasignó la diputada de Podemos Llum Quiñonero, quien mantuvo la idea de que utilizar el término «maricón» no es un insulto, sino que, más bien, otorga prestigio, lo que provocó la estupefacción entre propios y ajenos de la bancada morada. Todo muy confuso.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, defendió que la norma «consolida avances» que ya se han normalizado en la vida diaria y ahora deben trasladarse al terreno legislativo. Los reparos de los populares a la ley es porque se considera que con la especificación normativa se separa y se etiqueta por la orientación sexual a las personas, un posicionamiento que no fue secundado por el resto de partidos. Oltra consideró que de la nueva ley «cualquier persona y la sociedad valenciana puede sentirse orgullosa», porque «nos hace mejores como pueblo».