Echávarri (PSPV) recomienda a Puig que «suelte lastre» y no vuelva a pactar con Compromís El exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri. / d. torres El exalcalde de Alicante critica a los «independentistas» del partido de Oltra por sus «ineptitudes y continuas deslealtades» S. P. Jueves, 11 octubre 2018, 01:09

valencia. El exalcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, invitó ayer al secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a no reeditar el pacto de Gobierno con Compromís. En una publicación que hizo pública ayer a través de una red social, el exdirigente socialista -que tuvo que presentar su dimisión el pasado mes de marzo forzado por y partido tras verse procesado en dos causas judiciales- apuesta por «ser valientes y soltar lastre», de manera que los socialistas, de confirmarse el crecimiento que vaticinan las encuestas, gobernaran en solitario. «Compromís no nos va a hacer más daño en la oposición que en el Gobierno, porque el daño que están realizando al PSPV es tremendo», señala.

Echávarri asegura, en alusión al partido de Mónica Oltra, que «con sus ineptitudes y continuas deslealtades, no hacen más que minar el proyecto de futuro socialista para la Comunitat Valenciana». El exalcalde proclama que los socialistas «y los independentistas de Compromís no nos parecemos en nada». Y explica: «mientras que por ejemplo nosotros lucharíamos para que no hubiera gente que precisase de acudir a un comedor social para alimentarse, Compromís se preocuparía (de) que en dicho comedor existieran carteles en castellano y en valenciano, y así todo». «Política de fotos, camisetas y consignas vacías», proclama en alusión al partido de Oltra. Echávarri asegura que para los socialistas es el momento de «gobernar solos, sin rémoras, pesos muertos o incompetentes poniendo palos en las ruedas del progreso».

La publicación del exalcalde socialista recibió la respuesta de algunos destacados miembros de Compromís también a través de redes sociales. El Síndic de la coalición, Fran Ferri, aseguró que algunos «parece que estarían más cómodos gobernando con Ciudadanos que con Compromís» y que prefieren «a Toni Cantó antes que a Mónica Otra. Nosotros no».

Por su parte, el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, recurrió al sarcasmo para contestar a Echávarri. «Estoy de acuerdo con que el PSPV necesita soltar lastre y deshacerse de personajes como Echávarri».