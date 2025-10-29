Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Mazón llega a la Ciudad de las Artes para el funeral de Estado
Mariano Moreno a su entrada al Supremo este miércoles Efe

«Don Mariano, no me diga que eso es un control»: la bronca del juez al exgerente del PSOE por la falta de fiscalización en los pagos

Puente insinúa, sin llegar a citarlo, que la ausencia de vigilancia en Ferraz sobre los tickets pudo favorecer el blanqueo por parte de Ábalos y Koldo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:49

Comenta

«No me diga usted que eso es un control. Me parece a mí, don Mariano, que exigir al menos que la persona que ha ... pagado el importe… (lo justifique)»… Leopoldo Puente, el instructor del 'caso Koldo-Ábalos- Cerdán' se ha enzarzado este miércoles con el exgerente del PSOE durante su interrogatorio a cuenta de la insistencia del testigo en abundar en el aparente contrasentido de defender que sí que había en Ferraz control en el pago de gastos porque no se abonaban tickets que no fueran «oficiales», aunque él mismo ha reconocido al mismo tiempo que nadie comprobaba que los gastos presentados fueran reales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La traición de Vox tumba la Zona de Bajas Emisiones y Valencia ve peligrar 115 millones de euros
  2. 2

    Así fue el día que nos partió el corazón
  3. 3 Se apunta a una cadena de gimnasios de Valencia con una identidad falsa para desvalijar las taquillas
  4. 4

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  5. 5 El portero valenciano Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano de 81 años
  6. 6 La Policía blinda la Ciudad de las Artes y las Ciencias con un gran despliegue de agentes antidisturbios
  7. 7

    Funeral de Estado en Valencia en medio de la tensión política
  8. 8

    Así será el funeral de Estado: lectura de los 229 nombres, voz de las víctimas y saludo de los Reyes a los afectados
  9. 9 El hospital de la Comunitat Valenciana que ha sido reconocido entre los TOP 20 este 2025
  10. 10 Arrestado en Patraix con casi 25 kilos de coca, 70.000 &euro; y armas de fuego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «Don Mariano, no me diga que eso es un control»: la bronca del juez al exgerente del PSOE por la falta de fiscalización en los pagos

«Don Mariano, no me diga que eso es un control»: la bronca del juez al exgerente del PSOE por la falta de fiscalización en los pagos