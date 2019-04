Ábalos: «No hay un discurso del miedo. Hay una posibilidad cierta de que la derecha sume» José Luis Ábalos, momentos antes de la entrevista con este diario. / irene marsilla José Luis Ábalos PSOE | El cabeza de lista del PSOE y secretario de Organización huye de la euforia y se decanta por renovar el pacto del Botánico en la Generalitat antes que por explorar un acuerdo con Ciudadanos JC. FERRIOL MOYA VALENCIA. Lunes, 15 abril 2019, 01:08

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos encabeza la candidatura de su partido al Congreso por la circunscripción de Valencia.

-Vistas las encuestas, ¿está todo hecho?

-Para nada, lo que cuentan son los votos. Somos muy prudentes con las encuestas. Tenemos precedentes de quien creía ganarlo todo y ahora puede ser cuarta fuerza.

-Esas encuestas dicen que pueden sumar con Podemos y con Cs.

-Nuestro objetivo es tener la mayoría suficiente para poder gobernar en solitario. Hemos gobernado con 84 diputados y ahora queremos aumentar ese número para poder hacerlo con la autonomía necesaria.

-Para la investidura si se necesitan 176 votos. Usted apostó por el apoyo de Cs antes que el de los independentistas.

-Sí, porque la pregunta era A o B, no había otras alternativas. Y claro, siempre es preferible que no lo haga una fuerza política que no está por la unidad de España y que se interprete, como dice la propaganda de la derecha, que ese acuerdo lleva algún tipo de transacción.

-Y en la Comunitat, ¿usted sería más partidario de reeditar el Botánico o de un pacto, si es factible, con Cs?

-Hay que apostar por lo que ha sido una experiencia de gestión positiva. Así que creo que habría que renovar ese acuerdo. Hacer experimentos sin necesidad no lo veo.

-¿No resulta chocante que el PSOE intente alertar del miedo a las tres derechas cuando ninguna de las últimas encuestas le da mayoría a PP, Cs y Vox?

-No estamos haciendo un discurso del miedo. Lo que hacemos es plantear las alternativas de Gobierno que tiene España. Y sólo hay dos: la que representa el PSOE o la que representa la suma de las tres derechas. Hay una posibilidad cierta de que, como ocurrió en Andalucía, la derecha sume.

-Pero la alternativa es su gobierno Frankenstein.

-No ha habido gobierno Frankenstein. España necesita un gobierno sólido con proyecto político.

-¿Aunque algunas de sus iniciativas las apoye Bildu?

-Eso forma parte del relato interesado y bastante indecente de la derecha. El voto de Bildu sólo ha sido necesario en un Real Decreto.

-Bruselas advierte del riesgo de que España inicie un nuevo proceso de recesión económica y no se cree las previsiones del Gobierno.

-No es verdad. Las instituciones están coincidiendo con las previsiones de este Gobierno. Y si vamos a una recesión no es por España...

-Pero también afecta, y eso debería obligar a no elevar el gasto.

-Equilibrando con ingresos.

-¿Subiendo impuestos?

-Recaudando con más eficacia y generando nuevos impuestos a transacciones financieras o a la actividad de las plataformas digitales, o el de Sociedades. Lo inadmisible es bajar impuestos y vender que no vas a tocar nada en política social.

-¿Habrá indulto a los independentistas si son condenados?

-Primero hay que esperar a la sentencia. Además, el indulto lo tiene que pedir el interesado. No nos planteamos esa cuestión porque no forma parte de ninguna estrategia.

-¿Entiende aquellas palabras de Casado respecto a que el PSOE prefería pactar con quienes tienen las manos manchadas de sangre como un intento de taponar la fuga de votos por su derecha?

-Más allá de eso, la radicalidad en el mensaje obedece a que ellos están dirimiendo unas primarias en la derecha. Nosotros estamos en un proyecto para España con proyectos y desafíos muy importantes, y en el otro lado se dirime quién lidera ese espacio.

-¿Qué miedo tiene Sánchez a un cara a cara con Casado?

-Ninguno.

-¿Y entonces?

-El debate responde a la estrategia electoral. Casado necesita comparecer como la alternativa a Sánchez, porque no está claro. Su preocupación es aparecer como la alternativa de la derecha.

-Permítame la broma. ¿Ya ha dimitido el autor del 'Haz que pase'?

-Es el mismo que el de 'La España que quieres', y gustó mucho. Yo también puedo reírme mucho con el 'Valor seguro' del PP y no digamos ya con el 'Vamos' de Cs.

-Hablemos de reformar la financiación autonómica.

-En el programa de las 110 medidas aparece el compromiso del PSOE de abordar esta cuestión.

-¿Y condonar la deuda histórica?

-La Comunitat Valenciana ha sufrido un modelo deficiente de financiación y eso ha generado una deficiencia en sus infraestructuras y en sus equipamientos. Pero el tema es cómo compensamos un déficit prolongado en el tiempo. Habrá que abordarlo y encarar el tema de la deuda, con sensibilidad como la demostrada con la Marina.