Las discrepancias sobre la denominación del grupo en Les Corts son «un mal comienzo» Esquerra Unida advierte de que acatará la decisión de la mayoría que maneja Podemos, si bien dejará constancia de su disconformidad BURGUERA Jueves, 23 mayo 2019, 00:32

valencia. El pasado jueves, día de constitución de Les Corts, la presentación del grupo parlamentario de Podemos y EU se atascó por la denominación del conjunto de los ocho diputados. Tanto unos como otros no han podido evitar sentirse molestos al discrepar sobre el acuerdo electoral firmado hace meses por Antonio Estañ y Rosa Pérez Garijo, los líderes de Podemos y EU, respectivamente. Los ocho diputados tienen previsto reunirse hoy con el fin de no apurar el plazo de constitución de grupo (finaliza el martes) y buscar un nombre que contente a todos. Este último aspecto parece que no será posible.

La formación morada pretendía que el grupo parlamentario se denominase Unides Podem. Sin embargo, desde EU se recordó que en el acuerdo firmado por Estañ y Pérez Garijo se estableció que la alianza se denominaría Unides Podem-EU, y que esa nomenclatura debía mantenerse. Ante la negativa de los podemistas, las diputadas de EU señalaron que elevarían consultas a la directivva de su partido, algo que ocurrió el pasado martes. Fuentes de EU señalan que en la Ejecutiva se consideró que el nombre del grupo debería ser el estipulado en el pacto. Las mismas fuentes afirman que se ha instado a Podemos a que «recapacite», y que, si no lo hacen y hacen valer su mayoría en el grupo parlamentario (seis escaños podemistas por dos de EU), acatarán la decisión pero dejarán constancia de que no están conformes con la misma. En este sentido, admiten que «no es un buen comienzo» este choque por el nombre del grupo.