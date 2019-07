Discrepancias entre los liquidadores y la Administración Viernes, 5 julio 2019, 00:36

La labor de Ignacio Baixauli, Agustín Arenas y Francisco Gómez, los tres miembros del consejo de liquidación de la vieja Canal 9, ha provocado más de un roce en el seno de la propia administración autonómica. La Intervención de la Generalitat, tal y como informó en su día este diario, llegó a contemplar la posibilidad de no validar las cuentas del ente público al no tener la firma. La firma existe, claro está, pero se puso en septiembre de 2018 -y no al final del ejercicio-. Y la Intervención ha admitido sus dudas respecto a esa situación. Los interventores sostienen por su parte que firmaron las cuentas en el momento en que se produjo su cese. «Las cuentas están y eso es lo importante», señaló una fuente.