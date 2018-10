El dirigente popular y Bonig no despejan la duda de Valencia REDACCIÓN VALENCIA. Miércoles, 31 octubre 2018, 00:53

La novedad es que no hay novedad. El presidente nacional del PP, Pablo Casado, y la líder de los populares de la Comunitat, Isabel Bonig, aprovecharon la visita del primero a Valencia para mantener una conversación sobre la situación del partido. Sobre la mesa, como principal incógnita, la decisión sobre el cartel electoral de los populares para la alcaldía de Valencia. Pero la conclusión fue la misma que antes de empezar. Fuentes del PP precisaron a este diario que de esa conversación no se concluyó ningún cambio que afecte a ese debate. Es decir, el vicepresidente del PP europeo Esteban González Pons sigue considerado como el mejor candidato posible de lejos, pero su horizonte político en el grupo popular europeo, del que podría llegar a ser presidente, desaconseja a los ojos de muchos cargos de su partido que ocupe también el cartel electoral para bla alcaldía. Y las alternativas, del partido o independientes, ofrecen todos similares problemas de falta de relevancia pública. Génova tiene sobre la mesa también la incógnita de la candidatura a la alcaldía de Madrid -que parece centrar más sus preocupaciones- de manera que no parece probable que vaya a haber novedades antes de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, pero sí antes de la convención nacional del PP prevista para mediados del mes de enero.

Por otro lado, la gestora del PP de la provincia de Valencia aprobó el calendario de trabajo para las próximas semanas con el objetivo de tener a los mejores candidatos de las poblaciones de menos de 20.000 habitantes designados en el mes de diciembre.