Directo Sigue la comparecencia de Sánchez en la comisión de investigación del Senado del 'caso Koldo'

En directo | Sigue la comparecencia de Sánchez en la comisión de investigación del Senado del 'caso Koldo'

El presidente declara, a petición del Partido Popular, en la Cámara Alta este jueves

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:52

08:59

Llegada de Pedro Sánchez al Senado para declarar en la comisión de investigación por el 'caso Koldo'. Reuters

08:58

Solo hay un precedente de un presidente en ejercicio que haya tenido que declarar en una comisión de investigación del Congreso. Fue José Luis Rodríguez Zapatero, en la del 11-M. Pero las circunstancias eran muy distintas. En aquella comisión también fue citado, ya como expresidente, José María Aznar. Como también lo fue, en su caso en la creada y aún vigente por la ‘operación Cataluña’, el expresidente Mariano Rajoy.

08:57

El PP busca «retratar al número uno» en la citación de Sánchez en el Senado

El presidente afronta como un debate sobre el estado de la nación el interrogatorio, que Junts aprovechará para exhibir su pase a la oposición. Lee la noticia completa

08:56

Sánchez acaba de llegar al Senado acompañado por el ministro de Presidencia Félix Bolaños. El presidente ha dicho estar tranquilo y se ha mostrado sonriente.

08:53

Los ‘frentes judiciales’ que los grupos de oposición van a sacar al presidente del Gobierno son fundamentalmente cuatro: el ‘caso Ábalos-Koldo-Cerdán’, que afecta a los dos exsecretarios de organización del PSOE; el ‘caso Gómez’, en el que la mujer de Sánchez está imputada por cinco delitos; el ‘caso hermano’, que es la causa en Badajoz por la que David Sánchez se va sentar en el banquillo acusado de enchufismo; y el ‘caso fontanera’, sobre las maniobras de la exmilitante Leire Díez para torpedear los sumarios que afectan al PSOE.

08:44

Cada grupo cuenta con 50 minutos, en los que se incluye el tiempo que dedique el compareciente a contestar. El primer turno de preguntas será para María Caballero, de UPN, seguida de Ángel Pelayo Gordillo, de Vox.

08:38

Sánchez acude hoy a la comisión de investigación del Senado por el 'caso Koldo', a petición del PP. Desde las 9.00 horas se someterá a las preguntas de los diferentes partidos políticos en relación a las las presuntas irregularidades cometidas por José Luis Ábalos y Santos Cerdán -los dos últimos secretarios de Organización del PSOE y el exasesor Koldo García.

Actualización disponible

