En directo | El jefe de Gabinete de Ayuso declara sobre «el bulo» en el que se escuda el fiscal general
Sigue la segunda jornada del juicio contra el fiscal general
Martes, 4 de noviembre 2025, 15:44
16:37
Miguel Ángel Rodríguez asegura que todo lo que ha ocurrido con la filtración del correo de la defensa de González Amador es «turbio y feo». «Lo escribí entonces y lo sigo pensando ahora», declara a preguntas de la abogada de García Ortiz.
16:34
«Nosotros siempre nos hemos mantenido al margen de González Amador, de la estrategia con su abogado, yo solo salto cuando se ataca la reputación de Isabel Díaz Ayuso»
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada este lunes al Tribunal Supremo. EFE
16:18
Se suspende diez minutos el interrogatorio a Miguel Ángel Rodríguez por problemas técnicos con la señal interna del juicio. El tribunal rechazó en su momento difundir la integridad de la vista oral.
16:13
«Si no hubiera sido el novio de Ayuso este señor no hubiera tenido importancia», defiende el testigo con vehemencia. «Que me saque un mensaje de Twitter me parece muy por debajo de lo que se está juzgando aquí», replica Rodríguez a la abogada del fiscal general en un intenso interrogatorio.
16:07
Miguel Ángel Rodríguez define como una «bravuconada» más del medio de comunicación «izquierdista», ElDiario.es, la difusión de la primera información el 12 de marzo de 2024 sobre la denuncia de la Fiscalía a Alberto González Amador por dos delitos de fraude fiscal.
16:01
Comienza el interrogatorio de la defensa del fiscal general, ejercida por la abogada del Estado Consuelo Castro. «Nosotros siempre nos hemos mantenido al margen de González Amador, de la estrategia con su abogado, yo solo salto cuando se ataca la reputación de Isabel Díaz Ayuso», afirma Migue Ángel Rodríguez.
15:59
Rodríguez defiende la información que trasladó a un periodista de El Mundo el 13 de marzo, antes de la revelación de secretos, para contar su versión del pacto con la defensa de González Amador. Concluye el interrogatorio de la teniente fiscal.
15:55
Miguel Ángel Rodríguez defiende su versión del acuerdo con la Fiscalía y que alguien «lo paró desde arriba». «Fue una inferencia porque la Fiscalía es un órgano jerarquizado», resalta. «Que el fiscal general iba 'pa'lante' fue un vaticinio acertado», destaca el testigo en referencia a sus mensajes en la red social X (antes Twitter).
15:52
«Si usted tiene a 22 ministros, al presidente del Gobierno y a todo el aparato del Estado insultando a la presidenta de la Comunidad de Madrid todo el día seguro que reaccionaría». Miguel Ángel Rodríguez responde a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, en un cara a cara muy esperado. El presidente del tribunal corta cualquier mención personal entre los intervinientes.
15:47
«Hacienda no permitió llegar a un acuerdo con González Amador». El jefe de Gabinete de Ayuso contradice al fiscal de delitos económicos que ha llevado el caso del comisionista, Diego Lucas, que esta mañana ha señalado que la defensa del novio de Ayuso se movió para dejar pasar el acuerdo.
15:44
Miguel Ángel Rodríguez defiende que él transmitió que la Fiscalía quería llegar a un acuerdo con la defensa de Alberto González Amador. Era el 12 de marzo de 2024. «A partir de ahí se desató la locura».
15:39
Segunda sesión del juicio al fiscal general en el Tribunal Supremo. Comienza la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien las defensas acusan de lanzar un «bulo» para desprestigiar al Ministerio Público.
-
