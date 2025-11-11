Mazón comparece en la comisión de la dana de Les Corts

16:23

Más reivindicaciones

Fuera de Les Corts, los manifestantes piden un plan estratégico de reconstrucción de la zona cero y que no se vuelva a construir en zonas inundables. Van a poner en un altavoz el sonido en directo de la declaración de Mazón para que lo puedan escuchar los asistentes a las protestas en la puerta de Les Corts. Informa José Molins.