Mazón comparece en la comisión de la dana de Les Corts
Sigue en vivo la declaración del president de la Generalitat
Lo más importante
Valencia
Martes, 11 de noviembre 2025, 15:36
16:31
Mazón : «Emergencias de la Generalitat hizo todo lo que estuvo en su mano. Desde el primer momento vi que esta tragedia iba a verse como una oportunidad política. He intentado con poco acierto que todas las Administraciones remaran en la misma dirección»
16:29
Importante
Habla Mazón
Carlos Mazón arranca su comparecencia: «Comparezco a petición propia. Una terrible riada asoló nuestra tierra. En esta comisión se dirimen responsabilidades políticas. Mi deber era trabajar para que la Comunitat recuperara la normalidad. Mi futuro estaba vinculado a la reconstrucción. He encontrado falta de voluntad con otras Administraciones».
Enlace copiado
16:28
Pastor (PP): «Desde la izquierda utilizan a las víctimas políticamente desde el minuto. Pido que Compromís y Partido Socialista dejen de utilizan a las familias de las víctimas para un rédito político».
16:26
Fernando Pastor, portavoz del grupo parlamentario del PP en Les Corts: «Pedro Sánchez y los ministros tienen algo que decir y han puesto excusas inmorales para no venir. Cuando tienen la oportunidad de hacerlo, no vienen. Los 229 fallecidos merecen una explicación del Gobierno de España. Las sillas vacías de Sánchez y los ministros es una estafa al pueblo valenciano».
16:23
Más reivindicaciones
Fuera de Les Corts, los manifestantes piden un plan estratégico de reconstrucción de la zona cero y que no se vuelva a construir en zonas inundables. Van a poner en un altavoz el sonido en directo de la declaración de Mazón para que lo puedan escuchar los asistentes a las protestas en la puerta de Les Corts. Informa José Molins.
Enlace copiado
16:21
La cuenta del Ventorro
«¿Ha traído usted la factura del Ventorro?», pregunta José Muñoz: «¿Tan inconfesable es lo que ocurrió en esa comida?».
Enlace copiado
16:20
José Muñoz, portavoz del grupo parlamentario del PSPV: «Las víctimas todavía no han comparecido en esta comisión por el bloqueo de PP y Vox».
16:19
«A las 17:37 horas, Pradas te informó de la extrema gravedad de lo que pasaba en Utiel y Requena y tú continuabas comiendo en el Ventorro. ¿Dónde estabas cuando la gente se estaba ahogando?», afirma Baldoví.
16:17
Las preguntas de Baldoví
«¿A qué vienes aquí? ¿Por qué no vas a la jueza de Catarroja? ¿Por qué has dimitido de presidente pero no de diputado?», pregunta Baldoví a Mazón.
Enlace copiado
16:16
Sigue Joan Baldoví, portavoz del grupo parlamentario Compromís: «PP y Voz habéis cerrado la puerta a las familias de las 229 víctimas. Está comisión es una burla y una estafa. Esta comisión está creada para salvar a Mazón».
16:13
Empieza el turno de los grupos parlamentarios
Arranca José María Llanos, portavoz del grupo parlamentario de Vox: «Usted sí que comparece. Sánchez no se atreve. Esto es responsabilidad del PSOE y el Partido Popular».
Enlace copiado
16:10
Manifiesto
En el exterior, leen el manifiesto del Acord Social Valencià. «Entre todos hemos echado a Mazón, exigimos la verdad y justicia, es la victoria de los familiares». «Es la victoria de la organización popular. Si se va Mazon, todo su consell tiene que acompañarlo», sigue el manifiesto.
Enlace copiado
16:09
Sigue la concentración en el exterior
Fuera, muchos asistentes llevan camisetas en recuerdo de sus familiares fallecidos o carteles con sus fotos y algunos no han podido reprimir la emoción en algunos momentos.
Enlace copiado
16:06
Importante
Arranca la comisión
Todo listo para la comparecencia de Carlos Mazón.
Enlace copiado
16:03
Importante
Máxima expectación
Máxima expectación en Les Corts por la comparecencia de Mazón ante la comisión de investigación por la dana.
Enlace copiado
16:02
«Esperemos que Mazón acabe en prisión junto a Salomé Pradas», finaliza Álvarez en su discurso. Los asistentes responden con aplausos y cánticos de «Mazón a prisión, Consell dimisión».
16:01
En la la comisión de investigación de las Corts Valencianes sobre la dana no podrá estar público, ya que la sala es muy pequeña. Sigue Álvarez: «Soy ciudadana y tengo derecho a hablar y opinar de lo que pasa en mi tierra. No hago política, las políticas matan».
16:00
«Ha estado 12 meses instalado en la mentira y va a seguir así. Si necesita seis asesores es porque no va a decir ni una verdad», añade Rosa. «Nosotros en el Congreso no necesitamos ni un papel para contar la verdad».
15:59
Importante
Quejas de los familias por no poner entrar
Coge el micro Rosa Álvarez, que indica: «No nos han dejado entrar, nos ponían en otra planta. Es la muestra de que no nos quiere enfrente, sino separados. Sabe que la unión hace la fuerza. Hemos conseguido antes que dimita»
Enlace copiado
15:54
«Que vaya a declarar al juzgado»
Toñi, representante de víctimas, dice que si Mazón «tiene narices, no se esconda y vaya a declarar al juzgado de Catarroja».
Enlace copiado
15:52
Entre los que están con pancartas se encuentran las líderes de asociaciones Rosa Álvarez y Mariló Gradolí. También algunos políticos como Joan Baldovi de Compromis o la ministra Diana Morant se han acercado a mostrar apoyo a las víctimas.
15:51
Importante
Llega Mazón
Mazón ha llegado a Les Corts después del pleno de este mediodía. Ha comido en la cafetería del Parlamento y ya aguarda su turno para comparecer. Allí está nuestro compañero Alberto Rallo.
Enlace copiado
15:47
Los manifestantes gritan «Consell dimisión, Mazón a la prisión» y «no son morts, són assassinat». También «mentres ell dinava, la gent s'ofegava». Nos lo cuenta nuestro compañero José Molins.
15:44
Importante
Protestas
En la puerta de Les Corts hay cerca de un centenar de afectados y familiares de fallecidos de la dana con cánticos y pancartas en contra de Mazón justo cuando va a comparecer el presidente.
Enlace copiado
15:43
Pérez Llorca necesitará el voto de los 13 diputados de Vox, junto a los de los diputados de su propio grupo parlamentario, para ser elegido en primera votación. Más información, aquí .
15:42
Precisamente, este martes se ha confirmado que Juanfran Pérez Llorca será el candidato del Partido Popular en el debate de investidura a la presidencia de la Generalitat. Feijóo le ha telefoneado hoy para comunicarle la decisión de la dirección del partido.
15:38
Importante
Saludos
Buenas tardes, Soy Alberto Martínez, redactor de LAS PROVINCIAS. Aquí os vamos a contar, minuto a minuto, la comparecencia de Carlos Mazón ante la comisión de la dana.
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
-
2
-
3
- 4 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
- 5 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
- 6 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano': «Esta vez no hay un hasta pronto»
- 7 Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
- 8 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
-
9
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad