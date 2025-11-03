Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Carlos Mazón dimitirá y descarta el adelanto electoral
El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, a su llegada al homenaje a las víctimas de la dana. E.P

DIRECTO | Carlos Mazón dimitirá y descarta el adelanto electoral

Última hora sobre el president de la Generalitat, la decisión del PP y la declaración de Maribel Vilaplana

Redacción

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:25

07:44

ÚLTIMA HORA

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, Carlos Mazón presentará hoy su dimisión como president de la Generalitat y no adelanta elecciones.

07:35

La presión sobre Mazón, tanto interna como de la oposición y de las víctimas de la dana, ha ido en aumento en los últimos días, sobre todo tras los insultos y gritos de «dimisión» por parte de los familiares de las víctimas durante el funeral de Estado del pasado miércoles. Una circunstancia que llevó al todavía President a asegurar que se haría “cargo” y que llevaría a cabo “un proceso de reflexión personal”.

07:32

Son horas muy decisivas para el futuro del president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, que este lunes comparecerá ante los medios de comunicación e informará de las conversaciones que ha mantenido con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

07:29

Buenos días. Hoy es un día muy relevante para la Comunitat Valenciana.

