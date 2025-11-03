DIRECTO | Carlos Mazón dimitirá y descarta el adelanto electoral

07:35

La presión sobre Mazón, tanto interna como de la oposición y de las víctimas de la dana, ha ido en aumento en los últimos días, sobre todo tras los insultos y gritos de «dimisión» por parte de los familiares de las víctimas durante el funeral de Estado del pasado miércoles. Una circunstancia que llevó al todavía President a asegurar que se haría “cargo” y que llevaría a cabo “un proceso de reflexión personal”.