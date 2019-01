Podemos pide a sus candidatos «pasar página» y centrarse en ganar las elecciones de mayo 01:22 Pablo Echenique, en la reunión del comité de campaña de Podemos. / EFE/Europa Press Desde la dirección de la formación se mantiene que no se llegará a acuerdo alguno con Íñigo Errejón y buscan otro candidato para Madrid EUROPA PRESS Madrid Sábado, 19 enero 2019, 17:20

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que espera que la reunión de este sábado con todos los candidatos y líderes autonómicos sirva para «pasar página» y para centrarse en ganar las elecciones de mayo, tras la crisis que se ha abierto en el partido, a su juicio, por la «ambición personal» del que fuera su candidato en la Comunidad de Madrid Íñigo Errejón.

«Han sido dos días muy tristes pero espero que hoy podamos pasar página y mirar al futuro, que empieza por la campaña de mayo de este año para ganar en la mayoría de comunidades y ayuntamientos», ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación a la entrada del comité de campaña, al que no asistirá Errejón al no ser reconocido ya por Podemos como su candidato.

En este sentido, Echenique ha asegurado que es «vital» tener buenos resultados en mayo, y ha asegurado que espera que el desafío de Errejón y el golpe que ha supuesto para Podemos no les afecte en mayo, sobre todo con el riesgo que existe, a su juicio, de que avance la extrema derecha.

«Espero que no, confío en que la gente de nuestro país es inteligente, si no yo no estaría en política, si yo pensara que no se percibe la realidad. Yo creo que la realidad tiene mucho que ver con el acuerdo de Presupuestos, la subida del salario mínimo, y yo creo que la gente eso lo ve y por eso valorará cada formación política, no en función de los discursos, no en función de las personas sino del proyecto político y de lo que hacemos», ha remachado.

Prácticamente ninguno de los secretarios generales autonómicos convocados a la reunión se ha atrevido a valorar la situación ante los medios de comunicación que les esperaban a su llegada a esta reunión, que ha estado coordinada por la portavoz en el Congreso, Irene Montero, el secretario de Organización, Pablo Echenique, y el de Comunicación, Juanma del Olmo.

Pero sí ha hablado el líder de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, quién por primera vez ha valorado la decisión de Errejón y se ha mostrado «dolido» y «decepcionado» por que vaya a concurrir con la marca de Más Madrid a las próximas elecciones autonómicas, y no con Podemos.

Espinar no ha aclarado si cree que se debe negociar con Errejón ni si estaría dispuesto a competir contra él, y se ha limitado a responder que no es el momento de poner sobre la mesa ningún «capricho» sino de ejercer el liderazgo desde la responsabilidad para superar el «golpe muy duro» que ha supuesto para Podemos la decisión de Errejón.

«Unanimidad» en el diagnóstico

Desde la dirección estatal siguen descartando cualquier posibilidad de negociar con Errejón y mantienen su disposición de buscar otro candidato para concurrir como Unidas Podemos a las elecciones. Irene Montero ha abierto la reunión de Comité de Campaña con una primera introducción, en la que ella misma ha puesto sobre la mesa la difícil situación en Madrid.

Fuentes de la dirección explicaban al finalizar que han hecho un «diagnóstico» de lo ocurrido que concluye que «hay unanimidad en que no se entiende el movimiento» de Errejón y en que «no le viene bien a ningún territorio porque la necesidad y la voluntad es construir Podemos y que vaya fuerte a las elecciones«.

Una explicación en la que se constata la preocupación de Podemos ante la posibilidad de que pueda haber repercusiones en otras comunidades. Otras fuentes conocedoras del encuentro han asegurado a Efe que la mayoría de los líderes autonómicos han coincidido en que esta crisis se tiene que arreglar en Madrid y en defender la autonomía de los territorios.

Aunque ninguno abiertamente se ha pronunciado sobre si creen que se debe o no negociar con Errejón, o ha respaldado su decisión. Es más, antes de participar en el encuentro, el líder de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, considerado afín al sector 'errejonista', ha emitido un comunicado en el que dice que le sorprendieron las formas de Errejón al comunicar su decisión y no las comparte, aunque cree que su decisión no es extrapolable al resto de territorios.

También el candidato en Baleares, el juez Juan Pedro Yllanes, que concurrió en el equipo de Errejón en Vistalegre II, ha defendido que quien puede ganar en mayo es Podemos y el «color morado», según asistentes al encuentro. Aunque en la reunión del Comité de Campaña se ha hablado de la decisión de Errejón, no ha sido el tema principal, ya que se han centrado en la estrategia electora en los distintos territorios y en empezar a diseñar la organización para las próximas campañas, asunto en el que estaban más interesados los dirigentes territoriales.