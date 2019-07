Diputados parados, sin cuenta y con deudas en el súper

Uno de los casos más curiosos es el de una diputada que no asegura que no cobra ni un sólo euro, que no refleja trabajo ni público ni privado y que no especifica si tiene alguna cuenta corriente. Tan sólo reconoce a granel 23.538 euros en bienes de naturaleza no inmobiliaria y que acumula un pasivo de 124.105 euros. Una declaración a estudiar la de la diputada de Compromís Nathalie Torres García.