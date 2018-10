El diputado Bort asegura que parte de su viaje a Sudáfrica fue de vacaciones Josep Bort, ayer en el salón de plenos de la Diputación. / irene marsilla El titular de Medio Ambiente se escuda en ese argumento para no revelar el gasto total del desplazamiento ni si acudió acompañado JC. F. M./A. CERVELLERA VALENCIA. Miércoles, 31 octubre 2018, 00:54

El diputado de Medio Ambiente de la corporación provincial, Josep Bort, explicó ayer ante el pleno de la Diputación de Valencia que una parte del viaje que realizó durante toda la semana pasada a Ciudad del Cabo (Sudáfrica) fue de vacaciones. El dirigente de Compromís utilizó ese argumento para anunciar que no revelaría el coste total del desplazamiento en el que acudió de acompañante de los bomberos valencianos que participaron en el campeonato mundial de excarcelación, ni si acudió en solitario a ese viaje.

Bort tuvo que dar explicaciones sobre este viaje en la corporación provincial después de que este periódico haya venido informando de los sucesivos desplazamientos que ha realizado para acompañar a los bomberos -en 2015, apenas tres meses de llegar al cargo, viajó a Lisboa para seguir el mismo certamen, y en 2017 se desplazó hasta Targu Mures con el mismo objetivo- y de que Bort hubiera ocultado hasta la fecha -ayer los desveló- tanto los desplazamientos como los costes. El primero de ellos, hasta Lisboa, tuvo un coste de 781,83 euros (según el diputado), mientras que el segundo, hasta Rumanía, costó 1.167,21 euros. En total, 1.949,04 euros.

Durante el pleno, Mamen Peris, portavoz de Ciudadanos, y el diputado no adscrito José Enrique Aguar aprovecharon el turno de ruegos y preguntas del pleno de la Diputación para pedir a Bort que esclareciese sus viajes. El diputado de Medio Ambiente, con un tono muy duro, respondió que el desplazamiento a Sudáfrica fue «una mezcla» entre viaje de trabajo y vacaciones familiares y destacó que por ello fue el mismo el que asumió el coste del vuelo y de su estancia los primeros días. Bort señaló que más tarde ya se unió a la delegación del consorcio de bomberos, que cubrieron su hospedaje de tres noches en el hotel por un importe de 381 euros. El dirigente de Compromís incidió en que «no se pueden cuantificar los beneficios» de este desplazamiento para la Diputación pero remarcó que los integrantes de las asociaciones sí que le han agradecido personalmente su asistencia. «Yo nunca he ocultado nada de estos viajes» sentenció Bort.

El cargo de Compromís dice que no puede cuantificar los beneficios del viaje a Ciudad del Cabo

El diputado, no obstante, no aclaró los motivos por los que los viajes a Portugal, Rumanía y Suecia que ha realizado desde 2015 y hasta 2018 no figuraban en el portal de transparencia del consorcio provincial hasta hace unas horas. Ni por qué se informó del viaje a Sudáfrica en un comunicado a las 22.52 horas.