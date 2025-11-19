La Diputación sostiene que el excomisonado de la dana ganó 163.000 euros extras con su título falso

La Diputación de Valencia agota sus oportunidades para reabrir la causa contra el excomisionado de la dana José María Ángel por el uso de un ... supuesto título falso a lo largo de su dilatada carrera en la Administración. El juez archivó la causa al determinar que el delito, la falsificación del título, es un ilícito de carácter instantáneo y estaba prescrito con independencia de los efectos que esa acción deparara a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista el delito estaría notablemente prescrito al margen de cualquier duda ya que los hechos se sitúan a mediados de los ochenta, en el germen de estas instituciones provinciales.

Pero la Corporación provincial sostiene que conviene analizar lo sucedido desde un prisma más amplio. Mantiene que el caso encajaría en la comisión de una falsedad en concurso medial con una estafa. La primera acción se cometió para materializar la segunda. Así, de alguna forma aportó a su expediente –no consta ni siquiera la fecha de la incorporación– el título de Diplomado en Archivística y Biblioteconomía.

Llama la atención que en la fecha del título la Universitat ya ni siquiera impartía esa formación. Esta tesis llevaría el inicio de los plazos de prescripción al último día que Ángel recibió un sueldo de la Corporación. Es decir, mayo del pasado año. Esa titulación -según el recurso de la Diputación- permitió al funcionario ocupar puestos de trabajo para los que no estaba cualificado y recibir salarios superiores a los que le corresponderían.

De tal forma que se produjo un evidente perjuicio a la Diputación. Los cálculos de los servicios jurídicos cifran en 163.000 euros el dinero que José María Ángel recibió de más gracias a esa falsa titulación. Y eso sería solo del periodo 2005 a 2024, lapso que se encuentra informatizado. La cifra aumentaría de contabilizarse los anteriores ejercicios. En total, Ángel recibió unos 850.000 euros de la Diputación durante su carrera. Una cifra que el PSPV negó, pero rechazaron aportar las cifras que supuestamente ellos manejaban.

Pero el perjuicio no fue solo económico, según la Diputación, ya que con la actuación del funcionario, durante dos décadas alcalde de L'Eliana, se impidió que otros compañeros con la titulación auténtica pudieran acceder a ese puesto.

La Diputación hace especial hincapié en la intencionalidad de José María Ángel. Subraya, de hecho, que no necesitaba el título para entrar en la Diputación, pero sí para mantener posteriormente todo esos puestos de confianza en la Corporación.

Ángel se vio obligado a dejar de ser el comisionado del Gobierno para la dana después de que con sus explicaciones no fuera capaz de demostrar que su título era auténtico. Todo partió de un informe de Antifraude que reunió indicios de la posible falsedad. La Fiscalía investigaba los hechos, pero una precipitada querella de Manos Limpias obligó al ministerio fiscal a derivar sus diligencias al juzgado. Allí, el juez lo archivó al considerar que estaba prescrito.

El excomisionado, que junto a su mujer ha disfrutado de una larga carrera bajo el amparo del PSPV, respiró entonces algo más tranquilo. Pero la Audiencia tiene todavía la última palabra para ordenar unas pesquisas que podrían terminar afectando a más personal de la propia Diputación de Valencia.