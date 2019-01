La Diputación incumple los plazos de pago que ella exige para optar a sus ayudas Vista panorámica de un pleno de la Diputación de Valencia. / d. torres Condiciona el acceso a subvenciones de los municipios a no retrasarse más de 30 días con los proveedores, pese a que ella tarda más de 60 JC. FERRIOL MOYA Sábado, 26 enero 2019, 01:06

valencia. La Diputación de Valencia volvió a incumplir en noviembre el tope que fija la ley de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera. No sólo el límite que separa una administración que paga en tiempo y forma a sus proveedores de la que se considera morosa. También el que abre la puerta a la intervención del ministerio de Hacienda al incumplir de forma flagrante las exigencias de la citada norma.

El dato correspondiente al mes de noviembre -64,78 días- se une al obtenido por la corporación provincial en octubre -64,64 días- y sitúa al departamento de Hacienda, que dirige Rebeca Torró, en riesgo de que los hombres de negro, la denominación coloquial de los responsable del departamento que dirige María Jesús Montero, acaben tomando el control de las cuentas de la Diputación.

Superar los dos meses es el indicador que fija la Ley de Estabilidad como tope para que una administración pase a ser considerada como morosa. La norma advierte de que cuando el periodo medio de pago a los proveedores «supere en más de 30 días el plazo máximo de la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos» el ministerio de Hacienda «formulará una comunicación de alerta indicándose el importe que deberá dedicar mensualmente al pago a proveedores y las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que deberá adoptar de forma que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo de pago a proveedores».

Los datos de pago a proveedores de la corporación la sitúan en riesgo de ser intervenida

Y en el artículo 25, sobre medidas coercitivas, la ley señala que en los supuestos de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria o de deuda pública de las Corporaciones Locales, «todas las operaciones de endeudamiento a largo plazo», precisarán autorización del Estado o en su caso de la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera, en este caso, la Generalitat. La corporación provincial ha venido aludiendo a la falta de personal como principal justificación de estos datos. Sin embargo, el presupuesto de este capítulo ha crecido más de tres millones respecto al de 2018.

Que el departamento de Torró no haya sido capaz de poner orden en materia de pago a proveedores -llegó al cargo a finales de julio, con un retraso en el pago de apenas 18 días, y desde ese momento la cifra no ha dejado de crecer- no es el único problema al que se enfrenta la corporación provincial.

El Boletín Oficial de la Provincia de Valencia publicó esta misma semana la convocatoria de ayudas y subvenciones con destino a ayuntamientos y entidades locales menores «para la realización de Inversiones Financieras Sostenibles (IFS) 2018» en inmuebles destinados a bandas de música y agrupaciones musicales, para la que destina 2,5 millones de euros. Las ayudas solicitadas no podrán ser inferiores a 6.000 euros, y no excederán de los 100.000 euros, según se establece en las bases.

Pero esas mismas bases establecen otra condición. En el apartado de beneficiarios se establece que sólo podrán optar a las ayudas quienes cumplan los requisitos que establece la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), entre los que se incluye el de «no superar el periodo medio de pago a proveedores». La propia convocatoria especifica que ese periodo que no se puede superar es de 30 días, y cita como referencia la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es decir, la corporación provincial exige a los ayuntamientos cumplir con una condición, la del periodo medio de pago a proveedores, que no solo no cumple ella misma, sino que incluso dobla.

La convocatoria añade que las entidades que no cumplan con las condiciones que marca la ley de Estabilidad podrán ser beneficiarias de estas ayudas únicamente si aprueban o se comprometen a aprobar un Plan Económico Financiero (PEF) donde se recoja la inversión que se prevé hacer y se acredite que la misma no comportará gastos de mantenimiento. En caso de aportar un documento comprometiéndose a elaborar un PEF, éste tendrá que estar aprobado por el Ayuntamiento y remitido a la Diputación antes de la adjudicación de la inversión. En los supuestos en que la entidad beneficiaria tenga aprobado con anterioridad un PEF, bastará con un informe de la Intervención en el que se acredite que la inversión que ejecutarán no comportará gastos de mantenimiento.

Nuevos cargos

La Diputación de Valencia ya ha anunciado una serie de medidas para ayudar a resolver el caos generado en los pagos a sus proveedores. Fuentes de Presidencia de la corporación provincial anunciaron la incorporación de un nuevo vicesecretario general de la Diputación, así como la de un nuevo interventor. El objetivo es desatascar buena parte de la tramitación de esos pagos que, por falta de personal precisamente en un área de tanta sensibilidad como la Intervención, generan este tipo de retrasos. Las fuentes consultadas confiaron en que esas medidas contribuyan a resolver lo antes posible este tipo de retrasos en los pagos a proveedores.