Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Cupón Diario de la ONCE premia con 1.865.000 euros un municipio popular por los toros, dos localidades de la capital y otras tres provincias
El excomisionado para la dana, José María Ángel. Irene Marsilla

La Diputación busca reabrir el caso del título falso del ex alto cargo del PSPV

La Corporación se persona en las diligencias contra José María Ángel que archivó el juez por una supuesta estafa a la Corporación provincial

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 00:54

Comenta

La Diputación de Valencia ha solicitado personarse en la causa abierta en su momento contra el excomisionado de la dana José María Ángel. La Corporación ... sostiene que quien fuera secretario autonómico de Emergencias manipuló un título universitario –ni siquiera se impartía en el año que puso en el documento– para poder ocupar determinados puestos en la institución provincial. Y esto habría generado un evidente perjuicio económico a la Diputación que a lo largo de su trayectoria le abonó más de 800.000 euros en sueldos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  2. 2 Clava un destornillador por la espalda a un joven en Valencia y le perfora un pulmón porque no le dio un cigarro
  3. 3

    Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes
  4. 4

    El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir
  5. 5 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  6. 6 El asesino en serie Ferrándiz «tiene un futuro complicado» tras salir del anonimato
  7. 7

    Mompó no cierra la puerta a ser candidato a la Generalitat: «No lo sé, no tengo ni idea»
  8. 8

    El único objeto que Amazon no tenía disponible en la dana y que tuvo que buscar por toda Europa
  9. 9

    El escudo verde de la Albufera tendrá 11 kilómetros y bosques
  10. 10

    Los 600.000 vehículos diarios que estrangulan el tráfico en los principales accesos a Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Diputación busca reabrir el caso del título falso del ex alto cargo del PSPV

La Diputación busca reabrir el caso del título falso del ex alto cargo del PSPV