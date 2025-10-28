La Diputación busca reabrir el caso del título falso del ex alto cargo del PSPV

La Diputación de Valencia ha solicitado personarse en la causa abierta en su momento contra el excomisionado de la dana José María Ángel. La Corporación ... sostiene que quien fuera secretario autonómico de Emergencias manipuló un título universitario –ni siquiera se impartía en el año que puso en el documento– para poder ocupar determinados puestos en la institución provincial. Y esto habría generado un evidente perjuicio económico a la Diputación que a lo largo de su trayectoria le abonó más de 800.000 euros en sueldos.

La querella de Manos Limpias ha trastocado los planes iniciales de la Diputación, pero también de la Fiscalía, que mantenía abiertas unas diligencias de investigación penal. La denuncia del sindicato fue archivada rápidamente al entender el instructor que el delito, una falsedad en documento oficial, estaba prescrita.

En realidad, no existen dudas de esto porque la supuesta falsificación se produjo a principios de la década de los ochenta. Esa acción judicial obligó al ministerio fiscal a derivar su investigación al juzgado porque no se pueden mantener unas diligencias abiertas en Fiscalía si existe conocimiento de que existen unas judicializadas con el mismo objeto.

Ángel y su mujer Ninet, que anunció que se jubilaba tras descubrirse que no era licenciada, mantienen un perfil bajo

La Fiscalía estudiaba cómo encajar los hechos en otros delitos, mientras que la Diputación se mantenía a la espera de que se archivara el expediente administrativo para presentar una querella. Ahora, la Corporación provincial, a través de sus servicios jurídicos, ha solicitado personarse en ese procedimiento ya archivado. Sostienen que son perjudicados y tratarán de forzar una reapertura bajo el argumento de que se trata de una estafa. Al parecer, según señalan, el plazo para recurrir no está agotado.

El informe de la Diputación de Valencia sobre José María Ángel concluye que la licenciatura –en su caso presuntamente falsa– no era requisito para su entrada en la Diputación como auxiliar técnico de Archivo. Tampoco cuando se produjo su progresión a Ayudante de Archivo y Biblioteca en el año 1986. Sin embargo, a partir de ahí, según el informe de la Corporación, comienza a ocupar puestos de responsabilidad que equivalen al A1-A2 actual. Es decir, plazas pensadas para licenciados universitarios. Es así como desarrolla las funciones de secretario de Presidencia, Documentalista y jefe de gabinete de Presidencia. Su remuneración crece a la par que su experiencia en la institución provincial.

Se ignora el momento en el que se introduce su falso título en el expediente personal de la Diputación. Pero existe un hecho determinante. Él, en 2015, hace una petición expresa al secretario para que elabore un certificado de relación de títulos. El profesional, el jefe de personal, Josep Salvador, emite un documento en el que afirma que tenía documentos en su expediente personal que acreditaban que era diplomado universitario.

Consciente Ángel de esta falsificación -dejó el Gobierno sin ni siquiera defender la autenticidad de ese documento- «no efectuó objeción alguna a dicha certificación de una diplomatura universitaria que no pudiera conocer». En este instante, según la tesis que maneja la Diputación, admitió la existencia de ese título y su falsedad.

El que fuera exalcalde de l'Eliana mantiene un perfil bajo desde que los medios se hicieron eco de la supuesta falsificación, adelantada en un informe de la Agencia Antifraude. Este verano trató incluso de quitarse la vida, pero fue sorprendido por un vecino del municipio que alertó de inmediato a los servicios de emergencia.

Su mujer, Carmen Ninet, también ha vivido rodeada de polémica en los últimos meses. Ejercía de subdirectora del MuVIM, el museo de la Diputación. Pero, al igual que su marido, carecía de titulación universitaria en un puesto que sí la requiere. Ahora, tras saltar la polémica anunció su jubilación. Ninet y Ángel, dos pesos pesados en el PSPV, han disfrutado de una exitosa carrera siempre bajo el amparo de la organización socialista.