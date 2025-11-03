La dimisión de Mazón da paso a la incertidumbre

El PP desea pasar página y entrar en el alivio del luto, dejar atrás los días negros de la dana con el paso a un ... lado de Mazón. La dimisión del president de la Generalitat anunciada ayer fue presentada por los populares como la prueba de que pagan los errores que el propio jefe del Consell admitió en una comparecencia con dos focos: su sensación de agotamiento y de final de su ciclo, y la denuncia del abandono políticamente calculado de la Comunitat por el Gobierno.

El adiós de Mazón es el mensaje (tardío, según todas las encuestas y los analistas políticos) del PP, una asunción de responsabilidades políticas al máximo nivel con el objetivo de interpelar al Ejecutivo de Sánchez.

«Hace mucho más tiempo que debería haberse ido el señor Sánchez. Y se irá, por lo que sucedió en la dana, por muchas cosas más y porque lo haremos todos los españoles empezando por los valencianos», señaló Feijóo ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP. Tildó la decisión de Mazón como «correcta». Emotividad, cero.

Los populares asumen el coste de la caída del president de la Generalitat, que se ha resistido con uñas y dientes durante un año a ser él quien acabase sacrificado. «Dios dirá», llegó a señalar en una entrevista cuando se le preguntó si repetiría como candidato a la presidencia. Sin embargo, no logró aguantar una secuencia infernal de circunstancias que convertían su situación en insostenible. Así que, finalmente, ayer dijo adiós.

Mazón dimitió sin renunciar a su acta de diputado, lo que valió a la oposición para considerar el anuncio como una renuncia 'de juguete'. Un «fraude», según la socialista Diana Morant. Poca cosa, una dimisión «en diferido», según Baldoví. Desconfianza máxima y menosprecio total frente a la posición del jefe del Consell, que se puso en duda («no ha dimitido a esta hora», llegó a recalcar el síndic nacionalista) hasta que se registró en Les Corts. Ese rechazo fue secundado por asociaciones de víctimas de la dana, que tildaron de «indigna» la declaración de Mazón, y prometieron que no pararán hasta verle en «prisión. Evidentemente hace falta un juicio. No somos como ellos», indicó la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29-O, Rosa Álvarez,

Sin embargo, a pesar del escaso valor que le otorga la oposición, la acción del dirigente del PP conduce directamente al artículo 8 de la Ley del Consell, el apartado relativo a la dimisión de un president en unas circunstancias que abren todo tipo de incógnitas.

Que Mazón no adelantase ayer las elecciones autonómicas no desactiva, ni mucho menos, la posibilidad de que los valencianos acaben delante de las urnas allá por el mes de abril.

La izquierda pide elecciones públicamente, pero sus representantes electos admiten en privado su temor de unos comicios que las encuestas apuntan a que arrojarían resultados muy similares a los actuales respecto a los dos bloques. La diferencia, sin embargo, es que Vox crecería de manera importante, según los sondeos. En la oposición, además, ningún candidato (¿Baldoví?) ni candidata (Morant) quedaría en buen lugar si en las peores circunstancias posibles no fueran capaces de sumar 50 diputados en Les Corts. Ayer no hubo adelanto, lo que hubiera supuesto votar el 28 de diciembre. Pero nada garantiza que haya una mayoría suficiente como para que haya un nuevo president antes de que finalicen los plazos.

La nula relación entre los dos grandes partidos, el inexistente diálogo entre los populares y el bloque de la izquierda, propicia que cualquier mayoría para la investidura de un nuevo jefe del Consell pase por Vox. ¿Y qué dicen los voxistas? Esa es la clave.

Feijóo aprovechó su intervención de ayer no solo para interpelar al Gobierno. El líder del PP pidió también a Vox que mueva ficha. El presidente nacional de los populares subrayó que, ahora, lo «más urgente» sigue siendo la reconstrucción de la Comunitat. Así que reclamó a «los partidos que sostienen el Consell que estén a la altura». O sea, al suyo, pero también a Vox, para que «faciliten cuanto antes la elección de un nuevo president». ¿Quien? No se ha anunciado. Se supone que puede ser Juanfran Pérez Llorca, el número dos de Mazón en el PPCV. O María José Catalá, que preferida por Génova. Está claro el qué: la sucesión de Mazón. Ahora el problema es contar con el apoyo de Vox, que parece estar condicionado, en primer lugar, por quién presente el PP. Ya se verá si esa será la única traba que pongan los voxistas, que negociarán con los populares su beneplácito en la Generalitat mientras batallan en las elecciones autonómicas extremeñas.

Vox en Les Corts, por boca de su síndic, José María Llanos, se puso en total sintonía con el líder nacional, Santiago Abascal. El presidente voxista, durante una visita a Plasencia (Cáceres), advirtió que, con el PP, su partido no tienen «ningún contacto». Abascal indicó que la formación de Feijóo «ha tomado esta decisión» sobre Mazón «cuando han querido, como han querido» y «desde luego» sin consultar con Vox «para nada». El motivo, según Abascal, es que «el PP actúa de la siguiente manera: aquí tiene lentejas, si las quieres bien y si no las dejan», tras lo cual ha incidido que con ello «parece que todavía no conocen» a Vox. Sin embargo, todo indica que ese desconocimiento va a reducirse en los próximos días, semanas... o meses. Se van a conocer. Y mucho.

«No nos vamos a salir de nuestro carril, pero como no se sabe qué es lo que va a hacer el PP, no se sabe qué va a decidir, si quiere convocar elecciones, elegir a un candidato u otro... Nosotros no vamos a hacer ninguna valoración anticipada antes de que se aclaren ellos mismos y salgan de sus dudas, y de los precipicios por los que se tiran como han hecho en el día de hoy», indicó Abascal, una señal de la incertidumbre general que se cierne sobre la Generalitat y, por tanto, la gobernabilidad de la Comunitat pasado un año de la dana.