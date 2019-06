El difícil encaje territorial de Ciudadanos Las discrepancias entre Toni Cantó y Emilio Argüeso paralizan la constitución de la comisión autonómica de pactos y tensan la relación con Alicante | El secretario de Organización intenta aumentar su influencia frente a la pretensión del portavoz autonómico de reforzar la estructura del partido en la Comunitat JUAN SANCHIS Domingo, 2 junio 2019, 00:36

Los resultados de Ciudadanos en las elecciones locales no han sido los esperados en la Comunitat. La formación naranja perdió entre el 28 de abril y el 26 de mayo 140.000 votos. Tampoco en las grandes ciudades se cumplieron las expectativas. En Valencia y Castellón mantuvo el número de concejales, mientras que en Alicante y Elche perdió uno. En la capital alicantina ha conseguido salvar los muebles, ya que tiene la llave del futuro gobierno.

La dirección de Ciudadanos atribuye parte de esta caída a la falta de una estructura territorial, una tarea que se encuentra entre las prioridades en los próximos meses de Toni Cantó, referente de la formación naranja en la Comunitat tras ser designado síndic en Les Corts y nuevo portavoz autonómico en lugar de Fernando Giner.

Desde la formación naranja señalan que en las próximas semanas se van a producir «ajustes» que todavía no han sido concretados en el organigrama del partido en la Comunitat, pero que pueden ir dirigidos a reforzar el papel orgánico del ahora síndic en Les Corts Valencianes.

La pretensión de Cantó de ser el referente en la Comunitat tanto a nivel orgánico como institucional ha levantado recelos. Uno de los más molestos es el alicantino Emilio Argüeso, secretario de Organización en la Comunitat. La tensa relación entre los dos cargos está retrasando la constitución de la comisión autonómica de pactos que tenía que haberse puesto a trabajar el pasado miércoles. Fuentes consultadas señalan que el dirigente alicantino está intentando formar parte de este órgano, mientras que Cantó es partidario de otras opciones que le faciliten tener voz y voto en la configuración de los futuros gobiernos locales.

Argüeso ha visto como su influencia autonómica se ha visto mermada tras ser apartado de la lista a Les Corts. El intento fallido de que Eva Crisol, hija de Luis Crisol, senador territorial la pasada legislatura, encabezara la candidatura local de Elche le ha pasado factura.

El secretario de Organización intentó que ésta fuera la cabeza de lista en detrimento del hasta entonces portavoz, David Caballero, en contra de la opinión de Jesús Gimeno, secretario de Acción Institucional autonómico. Fuentes internas explican que esta pugna fue el punto álgido de la tensión que existe entre los dos, que son los principales referentes orgánicos en la Comunitat. Y Argüeso no ganó el pulso.

La formación por Caballero de su partido a las 24 horas de ser excluido de la candidatura provocó, según las fuentes consultadas, que Madrid apartara a Argüeso de la lista autonómica y eligiera a un nuevo cabeza de cartel en Elche. Los resultados electorales acusaron la pugna interna y Ciudadanos perdió un edil.

Desde ese momento el secretario de Organización, que probablemente será el senador territorial de Ciudadanos, se ha refugiado en Alicante y ha venido a ejercer de contrapeso de Toni Cantó. Argüeso, muy próximo a Fran Hervías, secretario de Organización nacional, ha conseguido incluir en la candidatura autonómica a personas muy cercanas como Yaneth Giraldo, hasta ahora portavoz municipal en el Ayuntamiento de Alicante, o José Antonio Martínez Ortega.

El hecho de que esta semana Toni Cantó actuara como virtual líder de la formación en la Comunitat no ha sentado bien en Alicante. El síndic enfrió la posibilidad de un pacto con el PSPV que les daría la alcaldía de Alicante a cambio de ceder a los socialistas la Diputación. Las mismas fuentes sostienen que el malestar proviene del hecho de Cantó no ostenta ningún puesto orgánico y por lo tanto se ha atribuido unas competencias que no le corresponden.

Los deseos de Cantó de dotar de una fuerte organización interna al partido en la Comunitat para reforzar su implantación territorial no ha encontrado problemas sólo en Alicante. Pocas semanas antes de las elecciones le estalló la crisis en la agrupación local de Castellón. El síndic en Les Corts apoyó como cabeza de cartel en la capital de La Plana a Jesús Merino. El día en que se cerraba el plazo de presentación de candidaturas la agrupación local auspició una lista alternativa que presentó ante la Junta Electoral.

Durante la campaña electoral, la dirección autonómica ha soslayado el conflicto interno en Castellón, pero en breve tendrá que tomar cartas en el asunto y más después de que los apoyos de Ciudadanos cayeran en casi dos mil votos respecto a las autonómicas.