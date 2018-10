Cs dice que pillaron a Punset con el «carrito del helado» EFE Martes, 23 octubre 2018, 00:58

madrid. La portavoz de Cs, Inés Arrimadas, ha comentado la expulsión del partido de la eurodiputada Carolina Punset por reunirse con Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica), aunque según la parlamentaria europea ha sido ella la que ha dejado Cs por su deriva «ultraliberal».

La portavoz insistió en que a Punset se le ha pillado «con el carrito del helado» utilizando un coche oficial para visitar a Puigdemont, en el que también viajaba su marido, Alexis Marí, diputado no adscrito (antes en Cs) de Les Corts.

«Es sorprendente porque hace un año la señora Punset criticaba justamente lo contrario: que estábamos siendo muy blandos con el nacionalismo», recordó Arrimadas, quien explicó que la eurodiputada no comunicó a Cs esa visita a Puigdemont sino que se enteraron por otras vías. Además, criticó también a la pareja de Punset por no dejar el acta de Cs: «No sé si mantienen los valores que tanto defienden, pero el acta y el sueldo de momento no los van a dejar». El diputado valenciano, en cambio, dijo que le daba «pena» ver en lo que se había convertido Cs y recordó los altos cargos que se han marchado del país.

En clave nacional, Arrimadas criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por permitir que sea el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que parece el «secretario y el emisario de Torra y Puigdemont», quien lleve la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En una rueda de prensa en la sede de Alcalá, Arrimadas también ha cargado contra Sánchez por intentar engañar a los españoles y ahora a Bruselas, con unas cuentas públicas «fake», en las que se aprecia un «descuadre» de unos 10.000 millones de euros.