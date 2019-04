Díaz Ayuso reprocha a Carmena que haya eliminado atascos: «Eran la seña de identidad de Madrid» La candidata del PP dice que «no estaría más de dos legislaturas» presidiendo Madrid AGENCIAS Miércoles, 24 abril 2019, 13:56

La candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho esta mañana que considera que «los atascos a las tres de la mañana un sábado« eran la »seña de identidad de la ciudad«. Así lo ha manifestado en un desayuno informativo organizado por la revista 'Vanity Fair', donde ha defendido que los embotellamientos »eran parte de la vida de Madrid. Si sigue Podemos en el Ayuntamiento de Madrid no va a haber atascos, mas que, eso sí, por el día porque esos están por todas partes. No creo que sea motivo de disfrute pero es una seña de identidad de nuestra ciudad«.

En su argumentación, ha criticado la implantación «sin alternativas» de las limitaciones al tráfico rodado en una zona y ha anunciado que si gana revertirá 'Madrid Central' porque «el atasco cuando sales a cenar porque es fin de semana no es el que peor llevas». Y ha continuado explicando: «¿Qué a mí me gustan los atascos? Evidentemente no, pero forma parte de la vida de Madrid»

No más de dos legislaturas

De la misma forma, la 'popular' ha asegurado este miércoles que no estaría «más de dos legislaturas» como presidenta del Gobierno de la región.

Ayuso ha valorado al candidato nacional de su formación, Pablo Casado, como el ganador del debate electoral que en la noche del miércoles -seguido por 9,4 millones de espectadores- y al presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, como «clarísimo perdedor».