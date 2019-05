Días de reflexión para los líderes del nuevo Botánico Viernes, 3 mayo 2019, 01:05

En Les Corts se están produciendo los primeros contactos informales a la espera de que se constituyan las comisiones de negociación del nuevo Botánico, que no se pondrán en marcha hasta que los líderes del tripartito (Ximo Puig, PSPV; Mónica Oltra, Compromís; Rubén Martínez Dalmau, Podemos) se reúnan. Y eso, previsiblemente, no se producirá hasta la mitad de la semana que viene. El miércoles se baraja como primera fecha probable. No será este fin de semana, ya que alguno de ellos se lo tomará libre después la intensa campaña electoral. De este modo, la negociación previa a constituirse Les Corts apenas durarán una semana.