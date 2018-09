Detienen a una concejala de Ontinyent por la desaparición de un cheque Virtudes Guillem asegura que cobró el importe que correspondía a Cruz Roja para dar el dinero a un jardinero A. RALLO VALENCIA. Martes, 11 septiembre 2018, 00:45

La concejal de Seguridad Ciudadana de Ontinyent, Virtudes Guillem, fue detenida por su supuesta implicación en la desaparición de un cheque de Cruz Roja. El arresto se produjo el pasado miércoles. La edil, que ha sido durante cerca de dos décadas la presidenta de la entidad, ha reconocido que acudió a la comisaría para aclarar este asunto. No obstante, la responsable se acogió a su derecho a guardar silencio por recomendación de su abogado. A continuación, fue puesta en libertad.

Cruz Roja, por su parte, ha confirmado a LAS PROVINCIAS que el pasado 20 de agosto presentó una denuncia al percatarse de la desaparición de un cheque. Las mismas fuentes añadieron que el asunto se encuentra en manos de la Policía Nacional y de la Fiscalía, que ya trabajan en la resolución del caso. Desde el organismo prefirieron no dar nombres de los supuestos implicados ni concretar el importe del cheque. Sólo añadieron que la propia entidad ha abierto una investigación interna para aclarar de qué manera ocurrieron los hechos y evitar que puedan repetirse. Otras fuentes cifran en 600 euros el importe del talón.

La concejal ofreció vagas explicaciones a este periódico. La edil, temerosa de que este incidente afecte a su carrera política, indicó que cobró un cheque para darle el dinero a un jardinero que trabaja en las instalaciones. El motivo de que este profesional no lo hiciera él directamente es que, al parecer, no reside en la población. Guillem añadió que siempre lo había hecho de esta forma, que no era la primera vez que ejercía esa labor de intermediación con el jardinero. Achaca el incidente actual a que la persona que normalmente se encarga de estas cuestiones, al ser agosto, no se encontraba en la entidad. El supuesto sustituto, por su parte, olvidó anotar que la edil se llevaba el cheque, siempre según la versión de la responsable política. Adelantó que todo esto era un «malentendido» y que se retiraría la denuncia, algo que no confirmaron fuentes oficiales.