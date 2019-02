Pla se desentiende de la gestión económica de su campaña en 2007 Joan Ignasi Pla, ayer, a su llegada a la comisión de Les Corts sobre la financiación del PSPV. / damián torres «Hicimos las cosas bien y no ha habido financiación ilegal», dice el exlíder del PSPV, si bien recuerda que no estaba en el «día a día» de las facturas BURGUERA Jueves, 7 febrero 2019, 00:27

El que fuera secretario general del PSPV entre 2000 y 2007, Joan Ignasi Pla, se sumó ayer al largo, kilométrico listado, de líderes de partidos políticos que nunca jamás han mostrado interés alguno por las cuestiones económicas de sus formaciones. A pesar de que todos ellos aspiran a gestionar miles de millones a través de un presupuesto, la principal herramienta con la que cuentan los políticos para ejercer su cargo público, Pla, igual que otros, no estaba en el «día a día» de las cuentas de su partido, y es por eso que ayer se desentendió de los asuntos que se investigan en varios juzgados, relacionados con la financiación electoral del PSPV entre 2007 y 2008. Mostró su convencimiento de que no pasó nada raro, pero siempre dejando claro que él, de eso, sabía poco o nada.

«Desde la perspectiva de un responsable político que no puede estar en el día a día de la gestión, estoy convencido de que hicimos las cosas bien y que no ha habido financiación ilegal por parte del PSPV», explicó Pla durante su comparecencia en la comisión de investigación en Les Corts sobre la financiación electoral del PSPV y Bloc, en la que el diputado del PP Rubén Ibáñez le ha preguntado si puede asegurar que su partido pagó todas las facturas de la campaña y la precampaña de 2007, en la que fue candidato a la Generalitat. «Puedo asegurar que el PSPV hizo un estricto cumplimiento de la legalidad», señaló, una respuesta que tiene mucho que ver con que las leyes que limitan la financiación de los partidos se han endurecido progresivamente durante la última década y que su partido cumplió la normativa de entonces. A saber lo que ocurriría con la de ahora.

El exdirigente socialista afirmó que el PSPV «ha podido acreditar que ha habido una prestación de servicios por una empresa y que ha habido unos pagos del PSPV a esa empresa», que figuran en la contabilidad de los socialistas, y que si hay facturas que no se conservan no se trata de nada inusual, porque no hay obligación legal de guardarlas más de cinco años y su destrucción es algo «normal». El diputado socialista Ignacio Subías le preguntó si considera que pudo haber una trama de financiación irregular como se «intenta insinuar» en la comisión, a lo que Pla contestó: «Rotundamente no». Sobre el motivo para lanzar esa denuncia, lo atribuyó al deseo del PP de ocultar sus problemas con la justicia.

Pla prefirió parecer que no lograba entender las preguntas del PP ni las de Podemos cuando ambos partidos entraron en materias concretas. A los populares les aseguró que, respecto al informe policial en el que se apunta a que terceras empresas pagarían a Crespo Gomar facturas del PSPV por servicios prestados a cambio de adjudicaciones, el exsecretario quiso darle «la misma credibilidad» que a los informes de la UCO que «en su día dijeron lo que dijeron del señor (Francisco) Camps», documentos policiales que para el PSPV son la Biblia de la Corrupción, pero que Pla relativizó, al igual que hizo con la investigación relativa a Blauverd. El exlíder del PSPV señaló que la constructora seguramente tendría contactos con él como con los tenía él con múltiples sectores empresariales y si la constructora también contrataba a Crespo Gomar era algo que podía haberse acreditado solo «con buscar en Google, tampoco era tan complicado», señaló, desmereciendo la investigación judicial.

El diputado del PP, Rubén Ibáñez le preguntó a Pla si se pagó el vestuario de la campaña por valor de 4.000 euros o una factura de solarium por 360 euros. «Yo me pago mi ropa normalmente», indicó Pla, una respuesta que recuerda a la que en su día ofreció el expresidente Francisco Camps al explicar que se pagaba sus trajes. En cualquier caso, al insistirse sobre las facturas, el exsecretario general esquivó cualquier responsabilidad porque se dedicaba «a cuestiones políticas, no facturas ni cuestiones administrativas». Insistió en que muchos de los aspectos a los que se aluden no eran responsabilidad suya porque su papel era «político». No logró recordar el coste de la campaña en 2007 o qué presupuesto había porque no era una responsabilidad directa suya.

A la comisión también acudió Etelvina Andreu, quien fuera candidata socialista a la Alcaldía de Alicante en 2007 y exdirectora general de Sanidad y Consumo en 2008, que se negó a responder a las preguntas de los diputados por consejo de su abogado.