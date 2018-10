Denuncian al presidente de Som por falsedad y abuso de autoridad Un grupo de militantes lleva al juzgado de guardia a Hurtado y a otros seis miembros de la dirección tras la anulación de las primarias JC. F. M. Miércoles, 17 octubre 2018, 00:25

valencia. Un grupo de militantes de Som Valencians, el partido que encabeza Jaume Hurtado, presentó este lunes una denuncia en el juzgado de guardia contra el secretario general de la formación valencianista por los supuestos delitos de falsedad documental, abuso de autoridad y ocultación de información a los afiliados. Entre los firmantes de la denuncian figura Julián Vico, expresidente del Club Náutico de Valencia y uno de los candidatos que optaron a las primarias de Som en la ciudad de Valencia, convocadas y celebradas, y posteriormente anuladas por la dirección del partido.

La denuncia, que solicita la inhabilitación cautelar de Hurtado, llega como consecuencia de los escritos remitidos a la dirección del partido por este grupo de militantes de Som en los que se advertía de distintas irregularidades que se habrían cometido en el día a día de la gestión de la formación valencianista. La cúpula de Som que encabeza Hurtado, que en las elecciones autonómicas de 2015 logró algo menos de 7.000 votos, habría manipulado el contenido de las actas correspondientes a diversas reuniones del comité ejecutivo del partido, según se explica en la denuncia. Los denunciantes señalan en una nota de prensa hecha pública ayer que que Hurtado no ha cumplido con su obligación como secretario general del partido, «que no es otra que cumplir el Estatuto del partido, la legislación vidente en materia política como es la ley de partidos, la ley de financiación de formaciones políticas, la ley de transparencia y algunos artículos de la Constitución». El comunicado remarca que la denuncia «no es contra el partido Som Valencians», sino contra su secretario general Jaume Hurtado, y contra seis miembros de su comité ejecutivo -que coincide con el número de miembros de la dirección del partido que no han abandonado la dirección y que han venido sosteniendo que las reuniones de la cúpula de la formación valencianista sí que se habían celebrado-. «Un grupo de afiliados nos hemos visto en la obligación de acudir a la sede judicial pues las comunicaciones realizadas, tanto a Hurtado como al resto de miembros del comité ejecutivo, no han sido atendidas, más bien han sido ignoradas y ocultadas», se señala en el comunicado que firma el propio Vico.

La denuncia contra el líder de Som llega la misma semana en la que está prevista la celebración de una Asamblea de la formación valencianista, precisamente para elegir al candidato a la alcaldía de Valencia -una vez que se ha decidido anular las primarias y que sea el partido el que elija a su candidato a la alcaldía de Valencia-. Las dudas sobre la votación telemática celebrada antes de verano, y que llevaron a la dirección del partido a anular ese proceso -en el que el empresario textil Salvador Gallur se impuso a las candidaturas de Vico, José Vilaseca y Saray Rodríguez (la mejor vista desde la dirección del partido-, derivaron en una sucesión de duros ataques contra Hurtado que, sólo unos días después, anunció que presentaba su candidatura a la alcaldía.

Fuentes cercanas a Hurtado señalaron ayer que el partido podría optar por abrir expedientes disciplinarios contra quienes han puesto en cuestión las decisiones adoptadas desde la dirección del partido en los últimos meses.