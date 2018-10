Delgado se resiste a dimitir y carga contra el PP por «revictimizarla» La ministra de Justicia se enfrenta a una jornada complicada en el Congreso, donde deberá dar explicaciones por su relación con el excomisario José Manuel Villarejo NURIA VEGA Madrid Miércoles, 10 octubre 2018, 11:23

No será la de hoy una jornada fácil para Dolores Delgado. 24 horas después de que el Congreso pidiera su dimisión gracias a la abstención de los socios del Gobierno -Podemos y los partidos independentistas-, la ministra dará explicaciones en la comisión de Justicia por su relación con el excomisario de Policía José Manuel Villarejo. De momento, cuenta con el aval intacto de Pedro Sánchez y con ese respaldo ha encarado esta mañana el marcaje del PP en la sesión de control. A los populares les ha censurado que sigan el juego a un «chantajista» y den crédito a las grabaciones que le han colocado en la cuerda floja.

Los ecos de «dimisión, dimisión» aún han sonado esta mañana en la bancada del PP, desde donde Javier Maroto ha reclamado la renuncia de Delgado «si tiene dignidad». Pero la ministra está dispuesta a resistir. Es más, recrimina al PP «la utilización política» de este asunto y se declara como principal afectada. «Lo que no se debe hacer bajo ningún concepto es admitir un chantaje al Estado y revictimizar a la víctima del chantaje, porque yo soy víctima de ese chantaje», se ha defendido. «Lecciones -ha concluido-, las justas».

Los grupos parlamentarios volverán esta tarde a la carga. En la comisión de Justicia se abordarán los audios que en 2009 grabó Villarejo en un restaurante de Madrid en el que se reunió con Delgado, el entonces magistrado Baltasar Garzón y altos mandos policiales. Del contenido, el PP deduce que la ministra pudo tener conocimiento de la comisión de un delito por parte del excomisario de Policía. «Hemos escuchado que este último le confesó que había montado una red de prostitución para obtener información y extorsionar después a políticos y empresarios y usted no se levantó de la mesa, como hubiera hecho cualquier diputado de esta cámara. No sólo no lo denunció, sino que afirmó que ese negocio tendría éxito asegurado», le ha reprochado el diputado popular José Antonio Bermúdez de Castro.

Pero para la defensa, Delgado se ha servido del ataque. No sólo ha recordado su trayectoria de «décadas metiendo a culpables en prisión» y su conocimiento de «lo que es un delito y de lo que no es un delito», también ha puesto la lupa en la actitud del PP ante sus propios escándalos de corrupción. «No recuerdo a ninguno de ustedes denunciando al señor Bárcenas mientras les repartía a algunos sobres con dinero dentro -ha devuelto la pelota-, (…) no recuerdo que ninguno saliera a denunciar la procedencia de los regalos en Valencia ni recuerdo a ninguno sorprendiéndose del dinero en metálico que circulaba en determinados actos del partido».