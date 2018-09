La Delegación del Gobierno ya ha recibido seis peticiones para manifestarse el 9 d'Octubre Incidentes registrados durante la manifestación del pasado 9 d'Octubre. / IRENE MARSILLA Fulgencio anuncia un refuerzo importante con Policía Nacional de otras regiones y unidades especiales «para que no ocurran los hechos del año pasado» LOLA SORIANO VALENCIA. Jueves, 20 septiembre 2018, 00:45

Un verdadero encaje de bolillos. Eso es lo que tendrá que hacer la Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana para tratar de cuadrar todas las solicitudes de manifestaciones que se han recibido para la tarde de la festividad del 9 d'Octubre. Y es que el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, confirmó ayer que ya se han registrado en la sede de la calle Colón seis comunicaciones de colectivos culturales o políticos que quieren manifestarse ese día por las calles del cap i casal.

Esta situación se produce tras una pasada edición complicada en la que se produjeron enfrentamientos, con 18 detenciones, y hubo grupos de ultraderecha que irrumpieron en contra de la manifestación de independencia de Cataluña de la CUP, Arran y Endavant, colectivos que aprovecharon la marcha organizada por la Comisión 9 d'Octubre.

El delegado del Gobierno no quiso avanzar los nombres de los colectivos, pero sí reconoció que ahora tendrá que estudiarlas para ver la viabilidad. Este número es llamativo, ya que hasta el pasado año lo habitual era recibir sólo una notificación para el acto vespertino, la de la Comisión 9 d'Octubre integrada por sindicatos, El Micalet, Acció Cultural, Compromís, PSPV, Esquerra Republicana, Esquerra Unida o Els Verds, entre otros.

Muchas de las propuestas para las concentraciones vespertinas coinciden en el recorrido y en el horario

Fulgencio, en un receso de la Junta Local de Seguridad Ciudadana para preparar la festividad, celebrada ayer en el Ayuntamiento de Valencia, dijo que «las peticiones se van a ordenar para que cada uno que quiera manifestar su emotividad lo haga libremente, pero sin necesidad de confrontaciones».

Faltará ver si se autorizan todas o si se tiene que denegar alguna por incompatibilidad, ya que se aconseja que debe haber como mínimo una separación de 300 metros entre las posibles manifestaciones o celebrarse en horarios distintos.

La Comisión 9 d'Octubre es una de las que ya ha comunicado la manifestación. Suelen ser varios entes los que remiten el escrito, entre ellos Acció Cultural, para garantizarse que llega por varias vías al fax de la Delegación del Gobierno y para tratar de posicionarse los primeros por hora de registro de entrada.

En este caso, el recorrido que incluyen es San Agustín, Xàtiva, Colón y Parterre, con finalización en este punto, y la hora de inicio que plantean es a las 18 horas.

Las otras manifestaciones comunicadas son de colectivos valencianistas, entre los que se puede citar, según fuentes consultadas, a la asociación Regne de Valencia de Gais i Lesbianes o el partido Avant Valencians.

En el primer caso han solicitado la manifestación en la plaza de San Agustín, algo que complica la situación, porque coincide en espacio con la de la Comisión 9 d'Octubre. Eso sí, la han pedido a las 17 horas.

Avant Valencians, junto con asociaciones varias, han comunicado la propuesta de una manifestación desde la calle Hospital, que también pasaría por San Agustín y acabaría en Colón. Y la hora solicitada es las 16.30 horas. Además, ha pedido permiso para realizar actividades culturales en la plaza de los Pinazo de 16 a 20 horas e incluso se plantean hacer un homenaje al Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).

Otra novedad es que también ha comunicado la realización de una manifestación España 2000. Han pedido estar en la plaza del Parterre de 18 a 22 horas. La elección no es azarosa, sino que es el punto que habitualmente utiliza como fin de recorrido la Comisión 9 d'Octubre, pero en España 2000 afirman que quieren hacer una defensa del simbolismo del Rey Don Jaime, para que no se produzcan en este punto discursos independentistas. Cabe recordar que el pasado año la Comisión 9 d'Octubre ya no pudo llegar al Parterre, por la presencia de grupos valencianistas, y acabó el recorrido en la plaza de América.

El delegado del Gobierno no confirmó el número de efectivos, ni el tanto por ciento del refuerzo de agentes, porque indicó que «aunque ya tengo claro un número, quiero trabajar un mayor aumento» y reconoció que Valencia estará blindada. «Las fuerzas de la seguridad de la Comunitat estarán y habrá fuerzas policiales de otras regiones, e incluso unidades especiales. Algunas ya están trabajando en investigaciones y rastreando redes sociales», dijo. Incluso adelantó que se introducirán «elementos novedosos».

Tanto Fulgencio como el alcalde de Valencia, Joan Ribó, explicaron que quieren que se revierta la situación y «que sea una fiesta familiar y de todos los valencianos. Y que los insultos y enfrentamientos los dejen para otro día», sentenció Ribó.

Fulgencio calificó el problema del pasado año como una «excepción» que vino marcada por «determinada situación», en referencia a las manifestaciones independentistas.