El déficit de la Comunitat se duplica en un mes y roza ya los 1.300 millones de euros El conseller de Hacienda, Vicent Soler, durante una comparecencia en Les Corts. / efe/Ana Escobar Acumula otros 620 millones en junio, multiplica por once el tope para todo el año pactado con el ministerio y empeora por mucho el dato de 2018 JC. F. M. Valencia Martes, 10 septiembre 2019, 23:30

El déficit de la Comunitat Valenciana alcanzó el pasado mes de junio los 1.276 millones de euros. Es decir, la administración autonómica gastó hasta ese mes 9.083 millones de euros, y sólo ingresó 7.807 millones. Es la mejor imagen de las dificultades financieras que atraviesa la Generalitat. El dato supone un 1,10% del PIB valenciano, un dato mucho peor que el del mismo mes de 2018, cuando el agujero en las cuentas autonómicas se situó en 666 millones, es decir, el 0,59% del PIB.

Objetivamente, la situación de las cuentas valencianas es mucho peor que la de hace doce meses. Pero a la vista de los datos facilitados ayer por el Ministerio de Hacienda, también es más delicada que la del mes anterior. El déficit hasta el mes de mayo difundido por el Gobierno se situó en 652 millones de euros. Dicho de otra manera: el Consell generó sólo en el mes de junio un agujero en las cuentas valencianas equivalente al que llevaba acumulado desde enero y hasta mayo -cinco meses-.

Los datos de la Comunitat Valenciana, es cierto, no son los peores de todas las autonomías. Cinco regiones logran peores datos en términos relativos (en porcentaje de PIB) y Cataluña, con 1.724 millones, supera a la Comunitat en número rojos acumulados hasta mitad de año.

El gasto en 'remuneración de asalariados' creció un 60% el mes que se cerró el organigrama del Botánico

Eso sí. La letra pequeña de los datos correspondientes a la Comunitat Valenciana revela, en el capítulo de gastos, un destacable crecimiento del apartado referido a la 'remuneración de asalariados' que a diferencia del gasto medio mensual acumulado hasta mayo -situado en el entorno de los 580 millones de euros-, superó en junio los 920 millones de euros. Fuentes del PP valenciano vincularon este aumento del gasto del capítulo de personal al aumento de la estructura del nuevo Botánico.

La evolución del déficit de la Comunitat Valenciana en lo que va de año retrata un progresivo agravamiento de las cuentas autonómicas. Desde el mes de febrero -que se cerró con un superávit de 172 millones- la Comunitat ha venido empeorando sus cifras mes a mes, desde los 63 millones de déficit de marzo, a los 381 de abril, los 652 de mayo y, este junio, los 1.276. El ministerio de Hacienda pactó con las CCAA que el tope de déficit para este 2019 debía situarse en el 0,1% del PIB. En el caso de la Comunitat Valenciana, esa cifra debería rondar los 100 millones de euros.

Fuentes de la administración autonómica relacionaron ayer estos datos del déficit con la reivindicación que viene haciendo el Consell al ministerio de Hacienda para que desbloquee las entregas a cuenta y actualice las mensualidades del IVA, una exigencia que sumaría -según las cifras del propio Consell- 730 millones de euros.

Datos «muy puntuales»

Desde la conselleria de Hacienda se señaló que el dato conocido ayer es «muy puntual, resultado de una ejecución presupuestaria que no es la definitiva». «El problema no es de gasto, sino de ingresos. Los ingresos no han avanzado a la medida de la ejecución presupuestaria y de ahí viene el aumento del déficit», se añadió. Respecto al aumento del gasto de personal, se remarcó que responde al incremento general retributivo, de acuerdo con las Leyes de Presupuestos de cada ejercicio.