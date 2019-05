Una de las defensas de Cooperación acusa a las ONG de coaccionar Marc Llinares, uno de los procesados en el caso Cooperación. / D. Torres Llinares entrega un inmueble valorado en 395.000 euros tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía y aceptar tres años y tres meses de prisión y una multa A. CERVELLERA/EFE VALENCIA. Martes, 21 mayo 2019, 01:07

El juicio de la segunda y tercera pieza del caso Cooperación, que investiga el fraude en las subvenciones a diferentes ONG y el fallido hospital de Haití, se reanudó ayer después de que la semana pasada se confirmaran acuerdos de los acusados con la Fiscalía. En la sesión se vivió un clima permanente de tensión entre las partes hasta tal punto que una de las defensas, la del exjefe de área de Cooperación Marc Llinares, denunció que la acusación particular que ejerce la coordinadora de las ONG coaccionaron a alguno de los procesados.

El abogado de Llinares destacó que estos movimientos se llevan a cabo para que se declare «de una determinada forma» y reclamó a la sala que tome las medidas oportunas para que no se vuelvan a repetir. Llinares ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía por la que acepta los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental y que conllevan una pena de tres años y tres meses de prisión y una multa de algo más de 10.000 euros y la defensa remarcó que lo ha hecho «para evitar que este juicio se convierta en un circo». Pero este pacto no cuenta con el visto bueno de la acusación particular y por ello no dudó en subrayar «que la aceptación de los hechos implica también la aceptación de los hechos por parte de las acusaciones, que se podrán no conformar, pero no debatir los hechos».

La defensa arremetió contra la petición de comparecencia de 80 testigos al considerarlos «innecesarios» después de haber alcanzado un pacto y pidió que el juicio se suspendiese o que, de ahora en adelante, se ciñese solo a «cuestiones jurídicas». El que fuera jefe de área de Cooperación también anunció que ha entregado un inmueble en Dénia tasado en 395.000 euros y otros 37.000 euros provenientes de cuentas en Miami para hacer frente a la responsabilidad civil.

El resto de las partes niegan que se hayan producido presiones sobre los procesados

La posición de la defensa de Llinares no ha sido única. Varios letrados de los procesados han secundado las reclamaciones y hasta el abogado del exconseller y exdirigente del PP Rafael Blasco afirmó que, en caso de que las acusaciones particular y popular no se adhieran a las conformidades, estarían en una posición «temeraria» y reclamaría por ello la imposición de las costas procesales sobre ellas.

Las supuestas denuncias de coacción no han sido avaladas por el resto de las partes. El fiscal negó conocer ninguno de estos supuestos movimientos, anunció que espera presentar el próximo jueves pactos «ya cerrados» y sentenció que «de admitir los hechos a que no haya necesidad de seguir con el juicio oral hay un abismo», puesto que «en un juicio de esta complejidad es ilusorio pretender que todas las partes se atengan a las mismas consideraciones». Por su parte, la Abogacía también censuró cualquier tipo de coacción y aclaró: «No conocemos las conformidades en las que no participamos ni la aplicación de atenuantes». «No queremos alargar el proceso de forma innecesaria, pero ha de realizarse un mínimo proceso que nos ayude a acreditar nuestras acusaciones, especialmente las que no han sido aceptadas por las defensas» indicó.

Tras negar igualmente y considerar «improcedente» la acusación de coacciones, el letrado de la Coordinadora de ONG quiso recordar que en el juicio del caso Palau se impusieron penas mayores e inferiores de las que los procesados pactaron con la Fiscalía, motivo por el cual defendió la necesidad de seguir adelante con la causa. Asimismo, señaló que «si el letrado de Blasco consigue que la Coordinadora pague más de lo que han devuelto, sería el mundo al revés». Estas palabras volvieron a evidenciar la negativa a aceptar el acuerdo al que ha llegado la Fiscalía con Blasco, Llinares y Augusto César Tauroni y así las ONG se reafirmaron en su postura de que se celebre el juicio con el objetivo de que los acusados puedan terminar con penas más duras que las pactadas.

Comparecencia de Blasco

Las vistas se reanudan el jueves con las declaraciones de los procesados, un total de 24 personas, entre ellas el exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, que ayer no quiso pronunciarse a su llegada al juzgado. El exconseller ya fue condenado a seis años y medio de prisión en la primera pieza del caso Cooperación y, tras cumplir la mitad de su condena, disfruta del régimen de semilibertad.