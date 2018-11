Defensa veta la presentación de un libro sobre las policías secretas del comunismo La obra de la polémica. / LP El evento cultural, organizado por un profesor de la Universitat de Valencia, se celebrará en el Palacio de Colomina A. G. R. Jueves, 8 noviembre 2018, 02:11

El Centro Cultural del Ejército denegó ayer la autorización para la presentación del libro 'Las redes del Terror. Las policías secretas comunistas y su legado', del profesor universitario José M. Faraldo. La cancelación se produjo de manera sorpresiva tan sólo 24 horas antes del evento. La delegación de Valencia, al parecer, ejerció de mero transmisor de las órdenes que llegaban desde Madrid. Fuentes del Ministerio de Defensa afirmaron ayer que desconocían lo sucedido y que no podían dar una respuesta antes del cierre de esta edición.

Carlos Flores Juberías, catedrático de Derecho constitucional de la Universitat de Valencia y organizador del acto cultural, no se esconde ante los posibles motivos de esta insólita anulación. «Parece que el libro trata de un tema políticamente incorrecto», lamentó en conversación con LAS PROVINCIAS. La decisión de Defensa todavía causa más perplejidad al conocer el contexto de esta presentación. Hace unos días, dentro de la misma iniciativa cultural, se celebró la presentación de un libro sobre la historia de los Balcanes. La charla se desarrolló sin problemas.

Por eso sorprende más la decisión del Ministerio de Defensa, porque la obra de José M. Faraldo consiste en «un estudio histórico y documental, absolutamente fiable y sin ningún tipo de sospecha política» acerca del contenido del libro ni de la ideología de su autor, explica el propio Flores, columnista además de LAS PROVINCIAS. De hecho, entre los trabajos del autor ahora cuestionado destaca también 'La Europa clandestina. Resistencia a las ocupaciones nazi y soviética', un trabajo de sensibilidad totalmente diferente al que se presenta hoy. Faraldo está considerado un experto en la Europa del Este y ha vivido durante más de una década entre Alemania y Polonia.

Desde las mismas instalaciones ya cancelaron una charla sobre el nacionalismo

La cancelación del acto obligó ayer a buscar contrarreloj otro lugar donde celebrar la presentación. La Universidad Cardenal Herrera Ceu salió al rescate y cedió el Palacio de Colomina, sede de la institución en Valencia. Vicente Navarro de Luján, director de proyección social y cultural de la institución, presentará ahora el libro, acto en el que también intervendrán Flores y el autor de la obra y profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Madrid, José M. Faraldo.

No es la primera vez que en esas instalaciones se produce una cancelación de manera urgente y prácticamente sin tiempo para buscar una salida. A finales del pasado mes de octubre, algo similar ocurrió con la conferencia del historiador Javier Barraycoa. El experto iba a impartir una charla en el Centro Cultura del Ejército acerca de la tergiversación del relato por parte de los nacionalistas catalanes. A última hora, se canceló por motivos no suficientemente explicados y la conferencia, bajo el título 'Los mitos del catalanismo al descubierto' no pudo celebrarse. Pese a todas las circunstancias adversas se logró reservar una sala de un hotel para realizar el evento.

La decepción ante el cambio de postura de Defensa ha hecho que el profesor de la Universitat de Valencia cambie sus planes. El próximo acto preparado en esas dependencias castrenses era la presentación de una tesis doctoral -una alumna del propio Flores- sobre los derechos humanos en Bosnia. Ahora, tras los últimos acontecimientos y la improvisación de las últimas horas, «buscaremos otro lugar».