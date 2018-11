Las cuentas del tripartito superan su primer trámite parlamentario Enric Morera, presidente de Les Corts, junto al conseller Vicent Soler en el pleno de ayer. / J. Signes PSPV, Compromís y Podemos imponen su mayoría y rechazan las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Ciudadanos A. CERVELLERA Viernes, 16 noviembre 2018, 00:41

Valencia. El Consell respiró ayer más tranquilo y el fantasma de unas elecciones autonómicas anticipadas se alejó. Las cuentas pactadas por PSPV, Compromís y Podemos superaron su primer trámite parlamentario al rechazar estas formaciones las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Ciudadanos.

A diferencia del año pasado, socialistas y nacionalistas tienen atado el apoyo del partido morado, que aunque ha presentado algunas enmiendas incómodas para el Consell no se plantea una posición en contra de las cuentas. En el debate del anterior ejercicio, Podemos se abstuvo en la votación de las enmiendas a la totalidad y dejó en minoría a PSPV y Compromís, que se vieron obligados a buscar a la desesperada el apoyo de los diputados no adscritos para que sus presupuestos no tuvieran que ser revisados.

El debate de ayer arrancó con la intervención de Vicent Soler, conseller de Hacienda, que realizó una defensa a ultranza de su proyecto frente a sus adversarios políticos. Soler admitió que estas «son unas cuentas reivindicativas» y las calificó de «100% Botànic» al blindar el Estado de Bienestar propio de los valencianos. Estos presupuestos «de aire keyenesiano» aumentan las partidas de todas las consellerias y apuestan por un incremento de los recursos para luchar contra el fraude fiscal, tal y como destacó el conseller socialista.

Tras su intervención, fue el momento de Rubén Ibáñez, diputado del PP, que consideró que estas son unas cuentas con un claro tinte electoralista y que apuestan por inflar los ingresos ya no sólo con la tradicional partida ficticia de 1.300 millones por la infrafinanciación sino también por aumentar forzosamente las partidas de ingresos. Además, apuntó que el actual Consell recibe 3.000 millones más que el anterior Ejecutivo del PP. En la misma línea se pronuncio Toni Woodward, representante de Ciudadanos, que defendió la enmienda a la totalidad de su grupo con duras críticas hacia los presupuestos del Botànic, que consideró que anticipan «que en 2019 se va a sufrir una intervención del ministerio de Hacienda» y les acusó de malos gestores por no ejecutar las cuentas de otros ejercicios.

Tanto José Muñoz (PSPV) como Mireia Mollà (Compromís) rechazaron las críticas de la oposición y acusaron tanto a PP como a Ciudadanos de mentir y manipular los datos. Uno de los mayores enfrentamientos fue el de Mollà con Ciudadanos, a los que acusó de estar a las órdenes de Madrid y no tener una voz propia. Desde Podemos se optó por rebajar el tono crítico respecto a otros años y se defendieron las virtudes de unas cuentas en las que el partido ha arrancado compromisos importantes en materias como la vivienda.