Los críticos de Cs descartan pactar con los de Abascal Córdoba, dirigente provincial del partido naranja, cierra la puerta que Fernando Giner no quiso rechazar definitivamente BURGUERA Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:19

valencia. Vox se ha convertido en un arma arrojadiza entre los dirigentes de Ciudadanos en la Comunitat. El partido ahora emergente puede ser, o no, un nuevo actor en la política valenciana a partir de 2019. En una reciente entrevista, el portavoz de Ciudadanos en la Comunitat y concejal en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, no descartó que se pueda llegar a pactar con Vox, el partido de Abascal, si es necesario en función de los resultados de los próximos comicios. Sin embargo, en el seno del grupo parlamentario de Cs, muy movido últimamente, con cambios en su organigrama interno y con dudas sobre cómo y, sobre todo, con quién afrontar los próximos retos electorales, se mostraron ayer mucho más categóricos a la hora de hablar sobre Vox. Esa posibilidad no descartada por Giner fue, en cambio, rechazada por Juan Córdoba, portavoz adjunto de Ciudadanos en Les Corts y subdelegado territorial del partido naranja en la provincia de Valencia. Este desencuentro en la apreciación de cómo podría desarrollarse la relación con Vox entre Giner y Córdoba se produce mientras el clima en Ciudadanos de la Comunitat no pasa por su mejor momento.

Juan Córdoba, preguntado por el planteamiento de Giner de no cerrar puertas, señaló que pactar con Vox es algo que no les parece «oportuno a fecha de hoy», y además lo contempla como «una opción muy remota». El también portavoz adjunto del grupo Ciudadanos ha afirmado que no se lo han «planteado, entre otras cosas» porque habría que ver los resultados electorales que se obtienen. «En principio, desde el punto de vista filosófico, evidentemente a Ciudadanos nos costaría bastante el poder pactar los puntos que lleva Vox en su programa», advirtió Córdoba, quien explicó que es algo que no le parece «oportuno». «Es decir, en resumen, no», zanjó. La negativa contrasta con el modo en que Giner prefirió dejar abiertas las posibilidades.