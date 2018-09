EU critica que el Consell haga un «brindis al sol» en materia de memoria democrática REDACCIÓN VALENCIA. Martes, 18 septiembre 2018, 00:26

La coordinadora general de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, se pronunció ayer sobre el anuncio que el presidente Ximo Puig hizo la semana pasada durante el Debate de Política General, relativo a la creación de un banco autonómico de ADN, exigiendo «hechos» y «el fin del tono electoralista» del PSPV en materia de memoria democrática.

Para Pérez este anuncio es un «brindis al sol» pese a que «la creación del banco público de ADN no puede demorarse». En un comunicado, la líder de EU se mostró muy crítica con el departamento que gestiona Gabriela Bravo: «en toda la legislatura, la conselleria de Justicia se ha limitado a hacer la Ley de Memoria, pero no hay rastro de su desarrollo reglamentario, ni se ha puesto en marcha el Instituto de Memoria Democrática, ni tampoco se ha gastado un solo euro en exhumaciones». «Saludamos con satisfacción la promulgación de la Ley de Memoria Democrática como un avance social muy necesario, pero desde que se publicó en el Diario Oficial el 17 de noviembre de 2017, no se ha hecho nada más» incidió Pérez que criticó que «detrás de cada anuncio del Consell en términos de memoria democrática hay muy buena voluntad, pero poco realismo».